- "Legalizzazione, ma giusto!": inizia la 28esima parata della canapa

Sotto lo slogan "Legalizzazione, ma giusta!" si terrà sabato 28 il Cannabis Parade a Berlino. Dopo il raduno di apertura (12:00) alla fontana di Nettuno, il corteo partirà nel pomeriggio, hanno annunciato gli organizzatori. La marcia di protesta si concentra principalmente sulla legge sulla cannabis entrata in vigore quest'anno, che gli organizzatori del corteo criticano come "insufficiente".

"La tanto attesa pillar 2 con negozi specializzati è urgentemente necessaria", ha dichiarato Martin Steldinger, presidente dell'Associazione Cannabis Parade. "E abbiamo bisogno di club di cannabis funzionali".

Dal 1º aprile di quest'anno, il possesso di determinate quantità di cannabis, la coltivazione privata e il consumo della sostanza in pubblico sono stati permessi in tutta la Germania per gli adulti di età pari o superiore ai 18 anni, a determinate condizioni. Non è possibile portare più di 25 grammi in pubblico e più di 50 grammi possono essere conservati a casa. Sono consentite fino a tre piante nell'area abitativa. Le violazioni possono essere punite con una multa elevata.

L'Associazione Cannabis Parade è fermamente convinta che la comunità trarrebbe beneficio dall'attuazione della tanto attesa pillar 2. È fondamentale che la comunità abbia accesso a negozi specializzati e club di cannabis funzionali.

