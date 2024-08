- Legalizzazione della cannabis: nessun rilascio anticipato

I pubblici ministeri a MV hanno completato la revisione di migliaia di procedure di applicazione della legge richieste dalla legalizzazione della cannabis. In 178 casi, l'applicazione di una multa e in un caso l'applicazione di una pena detentiva non eseguita sono state sospese a causa dell'amnistia retroattiva, come annunciato dal Ministero della Giustizia su richiesta. Non ci sono state liberazioni anticipate dalla detenzione o dal carcere.

La revisione è diventata necessaria dopo che la legge sulla cannabis (CanG) è entrata in vigore il 1° aprile, rimuovendo la cannabis dall'elenco delle sostanze proibite nella legge sulle droghe. Gli adulti possono ora portare con sé fino a 25 grammi di droga in pubblico, con un massimo di 50 grammi a casa. È anche permesso avere fino a tre piante di cannabis nell'area abitativa. Il fumo in pubblico è consentito, ma non vicino a bambini e giovani, scuole, asili, parchi giochi e durante il giorno anche non nelle zone pedonali.

Il Ministero aveva annunciato a maggio che più di 6.000 casi avrebbero dovuto essere revisionati nel Mecklenburg-Vorpommern. In tre casi, l'applicazione di pene sospese è stata sospesa. Inoltre, cinque detenuti sono stati interessati per i quali i pubblici ministeri hanno dovuto richiedere la dissoluzione e la reimposizione di una pena sospesa totale secondo la CanG.

L'amnistia retroattiva annunciata dal Ministero della Giustizia ha portato alla sospensione dell'applicazione in 179 casi, compresa la liberazione dal carcere in un caso a causa dell'amnistia relativa alla legalizzazione della cannabis.

