L'efficace Pascal Large rappresenta l'adattamento perfetto per il puzzle di Dortmund

A 32 anni, Pascal Groß esordisce con la nazionale tedesca e a 33 realizza il sogno della sua infanzia, unendosi al club che ha sempre adorato. Pascal Groß è un tardivo talento, ma potrebbe diventare un importante acquisto per il Borussia Dortmund. Lo dimostra già nella sua prima partita ufficiale.

Pascal Groß ha conquistato il suo primo trofeo con il suo amato club nel suo debutto in una partita ufficiale. Il nuovo regista del centrocampo del Borussia Dortmund è stato nominato "Miglior Giocatore della Partita" dopo la vittoria per 4-1 contro il 1. FC Phoenix Lübeck nel primo turno della DFB-Pokal a Hamburg. "Cerco di non farmi troppo prendere dall'entusiasmo", ha detto riguardo al premio. "Se pensano che abbia giocato bene e il coach è d'accordo, è perfetto".

Con due assist, uno per il gol di apertura di Waldemar Anton (3° minuto) dopo un corner e l'altro per la rete di Julian Brandt (45+1) con un lungo passaggio dal centrocampo, il nuovo playmaker di Dortmund ha contribuito in modo significativo al successo del debutto ufficiale di Nuri Sahin come nuovo allenatore del BVB. Ha dimostrato anche il suo valore personale.

"Sono felice di aver potuto aiutare", ha detto allo stadio Volksparkstadion di Hamburg, dove la partita è stata spostata a causa della mancanza di strutture adeguate a Lübeck. "Ma penso che ci sia ancora margine di miglioramento. Era la nostra prima partita ufficiale, dovevamo vincere. Ora, in Bundesliga, incontreremo avversari completamente diversi", ha detto Groß, guardando alla partita d'esordio contro l'Eintracht Frankfurt sabato (18:30/Sky e nel live ticker di ntv.de).

Il tardivo talento realizza il sogno della sua infanzia

Ci sono voluti circa 14 anni di carriera professionale a Pascal Groß per unirsi finalmente al club che ammirava da bambino, a 33 anni. Ha giocato per il Brighton & Hove Albion nella Premier League inglese per sette anni e per molto tempo è passato inosservato in Germania. A 32 anni ha esordito con la nazionale e ha fatto anche parte della rosa per il campionato europeo di quest'estate. Ora anche il Borussia Dortmund ha scoperto il tardivo talento. Quando il club lo ha contattato, Groß non ha avuto dubbi nel tornare in Bundesliga.

Despite his late start in training due to his participation in the European Championship, Groß made a strong impression in a short time. He showed that he could be the missing piece that Dortmund needed last season: an initiator in midfield and an organizer in defense - essentially, a leader.

"A player can do that in a short time if he is intelligent, thinks about football, and knows how the game works. And Pascal knows that. That's why we signed him," Sahin said. "He is very important for our game. He dominates, sets the rhythm. That's something we lacked in our game last year."

Groß è entusiasta per "qualcosa di speciale"

L'allenatore Sahin già conosce l'entusiasmo di giocare con l'intensità del pubblico di Dortmund, avendo giocato lui stesso per il BVB. Groß ha avuto un assaggio di questa energia lontano da casa a Hamburg, dove la squadra di seconda divisione HSV aveva un pubblico prevalentemente nero e giallo, rumoroso.

"It was incredible. From the warm-up on, it was something very special for me. My first competitive game," he said. Even the pre-season friendly against Aston Villa in Dortmund in front of over 80,000 spectators was madness. "Next Saturday, it's my first Bundesliga home game. It's coming fast, and it's something special for me," Groß said. "I try to play well. Then I can enjoy the rest even more."

After joining Borussia Dortmund, Pascal Groß expressed his excitement about playing in front of the German club's passionate home crowd, stating, "It's coming fast, and it's something special for me." Given his impressive performance in his debut competitive match, it's clear that i tifosi di Dortmund non vedono l'ora di vedere il tardivo talento in azione, potenzialmente contribuendo a più vittorie per la squadra.

