La mostra orticola statale della Baviera del 2028 si terrà a Donauwoerth. "Il fascino del concetto e dei pensieri della città ci ha conquistato," ha dichiarato il ministro dell'Ambiente Thorsten Glauber (Voti Liberi). "Ospitare una mostra orticola statale a Donauwoerth offre l'opportunità rara di ampliare gli spazi verdi ricreativi, creare landmarks architettonici e migliorare le superfici. Il concetto del piano di sviluppo della città dimostra anche come le mostre orticole statali possono infondere nuova energia negli sviluppi locali."

Il sindaco: "Colpo di fortuna"

"Questa notizia è un colpo di fortuna per noi donauwoerther," ha dichiarato il sindaco indipendente di Donauwoerth, Jürgen Sorré. "Nei prossimi anni saremo in grado di realizzare numerosi progetti per la nostra città che senza una mostra orticola statale sarebbero stati improbabili."

Donauwoerth ha presentato la sua candidatura per la mostra orticola statale a breve termine dopo il ritiro di Penzberg come ospite. Il consiglio comunale di Penzberg aveva votato contro l'ospitata dell'evento a causa delle attuali difficoltà finanziarie della città.

"Città sul Fiume" in primo piano

A Donauwoerth, la città sveva, l'attenzione per la mostra orticola statale sarà rivolta ai temi "Città sul Fiume", "Collegamento degli spazi naturali" e "Potenziamento della rete di percorsi ciclabili e pedonali". Tra le altre cose, gli spazi aperti intorno al lungofiume storico saranno rivisti per questo motivo. Inoltre, il lungofiume e la Parkstadt saranno collegati attraverso la strada federale B2.

Il ministero dell'Ambiente della Baviera ha finanziato le mostre orticole per 44 anni e ha contribuito con circa 80 milioni di euro di finanziamenti in questo periodo. Sono state riviste circa 550 ettari, che equivalgono all'area di più di 760 campi da calcio. Secondo le statistiche del ministero, oltre 25 milioni di persone hanno visitato le mostre orticole statali in Baviera fino ad oggi.

