L'edizione 2025 dell'Eurovision Song Contest (ESC) è prevista a Basilea

Seguendo la vittoria di Nemo a questo anno's ESC tenutosi a Malmö, la Svizzera è stata selezionata per ospitare la competizione nel 2025. Le città che hanno concorso erano Basilea, Ginevra, Zurigo e Berna, tutte in lizza per ospitare lo spettacolo vocale più grande del mondo. Si prevede che gli spettatori per le trasmissioni di quest'anno's ESC raggiungeranno circa 160 milioni di telespettatori.

