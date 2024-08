- L'editore di "Compact" vuole rendere la politica obbligatoria

Il pubblicatore della rivista di estrema destra "Compact", Jürgen Elsässer, chiede che la politica risarcisca dei danni causati dall'ordine di divieto del Ministero dell'Interno federale (BMI). "La soglia inferiore dei danni economici è di circa 320.000 euro. È il fatturato di quattro settimane che non siamo riusciti a realizzare perché non eravamo più operativi e chiusi", ha detto Elsässer a Potsdam. "Questo potrebbe certamente aumentare e terremo il governo e il BMI responsabili per ogni centesimo."

Il Tribunale Amministrativo Federale ha temporaneamente revocato il divieto della rivista di estrema destra "Compact" ordinato dal Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD). Il suo pubblicatore, Elsässer, ha espresso la sua posizione sulla decisione giovedì pomeriggio nel Parlamento regionale del Brandeburgo insieme alla frazione parlamentare di AfD.

Il politico di AfD Berndt: Vogliamo riavere i soldi

Il leader della frazione Christoph Berndt ha detto a Potsdam: "Useremo ogni opportunità che abbiamo per riavere i soldi persi". Secondo AfD, il divieto ha anche causato danni al partito perché c'erano contratti con "Compact" per i palchi per la campagna elettorale. Berndt ha stimato i danni in una cifra a cinque zeri.

Il responsabile di "Compact" Elsässer spera di recuperare rapidamente oggetti sequestrati come computer, telefoni e attrezzature per uno studio televisivo. "Per quanto riguarda il riavvio del lavoro, siamo ancora a mani vuote al momento". Uno dei legali di "Compact", Laurens Nothdurft, ha detto che sono state presentate ricorsi legali iniziali per revocare i sequestri e rendere possibile il ritorno dell'attrezzatura e dei prodotti.

Elsässer ha parlato di una "caccia alle streghe" che è iniziata nel Brandeburgo. L'Ufficio per la Protezione della Costituzione dello stato a Potsdam è stata la prima autorità a classificare "Compact" come chiaramente di estrema destra. Il leader della frazione di AfD Berndt ha detto che il capo dell'Ufficio per la Protezione della Costituzione del Brandeburgo dovrebbe essere rimosso dall'incarico.

