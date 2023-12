L'edilizia nella "capitale dei grattacieli" cinese non mostra segni di rallentamento

Come molte altre città della Cina, Shenzhen va pazza per i grattacieli.

Secondo il Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), dei 128 edifici di altezza superiore ai 200 metri completati nel mondo lo scorso anno, il 70% si trovava in Cina.

Shenzhen ne ha realizzati 11, più di tutti gli Stati Uniti e quasi il doppio di tutte le altre città cinesi (Chongqing e Guangzhou si sono classificate al secondo posto, insieme a Goyang in Corea del Sud, con sei grattacieli ciascuna).

Alto per design

Il rapporto della città con i grattacieli risale al 1980, quando il leader riformista cinese, Deng Xiaoping, dichiarò che una fascia di terreno agricolo lungo il confine con Hong Kong sarebbe diventata una cosiddetta Zona Economica Speciale.

La decisione significava che le aziende avrebbero potuto operare con meno restrizioni di un'economia pianificata - il primo grande esperimento di libero mercato della Cina dopo la rivoluzione comunista del 1949. Investitori da Hong Kong - e non solo - si precipitarono oltre il confine per costruire fabbriche e altre attività.

Fin dall'inizio, gli urbanisti decisero che sarebbe stata una città di grattacieli. Il crescente skyline di Shenzhen fa semplicemente parte del suo DNA, secondo il professore di architettura dell'Università di Hong Kong Juan Du, il cui libro "The Making of Shenzhen: A Thousand Years in China's Instant City", sarà pubblicato l'anno prossimo.

Gli edifici più alti del mondo

"A Shenzhen, (i grattacieli) sono davvero legati all'immagine della città", ha detto al telefono. "Tra l'inizio degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 ha avuto più edifici alti di qualsiasi altra città cinese.

"Il termine 'velocità di Shenzhen' è stato coniato a partire dalla costruzione dei primi grattacieli della città. Quando Deng Xiaoping fece la sua prima visita a Shenzhen, rimase davvero entusiasta della velocità con cui venivano costruiti gli edifici alti".

Oggi, Shenzhen si è evoluta al di là delle sue radici manifatturiere per diventare un hub per le industrie di servizi, in particolare per la tecnologia e il design. Spesso descritta come la "Silicon Valley cinese", la città ospita grandi aziende come Tencent (che ha costruito due grattacieli) e una rete di migliaia di piccole imprese.

Ma anche la geografia di Shenzhen gioca un ruolo importante: il centro della città si trova in una stretta striscia tra le montagne e il confine con Hong Kong. Una rete crescente di linee metropolitane e un nuovo collegamento ferroviario ad alta velocità con Hong Kong hanno reso questa fascia ancora più appetibile, spingendo lo sviluppo verso l'alto anziché verso il basso.

Città in rallentamento

Shenzhen non sembra mostrare segni di rallentamento. Secondo i dati del CTBUH, oltre agli attuali 49 edifici di altezza superiore ai 200 metri, altri 48 grattacieli sono in costruzione.

Ma mentre Shenzhen cresce verso il cielo, lo spazio vuoto per uffici in altre grandi città ha portato gli analisti di mercato a ipotizzare che la Cina sia intrappolata in una spirale di sovracostruzione. Secondo un rapporto della società immobiliare Colliers International, il tasso di uffici vuoti a Pechino, che alla fine del 2016 era dell'8%, dovrebbe salire al 13% entro la fine del 2019. Il rapporto rileva che "la crescente offerta di uffici supererà comunque la crescita della domanda".

A Shanghai, l'edificio più alto del Paese, la Shanghai Tower di 632 metri, è rimasto in gran parte vuoto dall'apertura nel 2015; uno dei principali promotori del progetto, Gu Jianping, ha ammesso in occasione di una cerimonia di premiazione lo scorso anno che "la sfida più grande che la Cina deve affrontare è come costruire meno grattacieli".

In tutta la Cina, la corsa verso l'alto ha prodotto punti di riferimento fuori misura (come la Zifeng Tower di Nanchino, che è quasi il doppio dell'altezza dell'edificio successivo più alto della città) in aree in cui la domanda non era sufficiente a giustificare la costruzione. Intere nuove città sono state costruite in luoghi come Ordos, un polveroso avamposto nel deserto del Gobi, che poi è rimasto vuoto per anni. A Tianjin sono stati costruiti non meno di tre quartieri commerciali centrali pieni di grattacieli, tra cui uno spudoratamente modellato su Manhattan.

Alcuni media hanno fatto riferimento al cosiddetto "Indice dei grattacieli", un'idea proposta per la prima volta dall'economista Andrew Lawrence nel 1999, che suggerisce che un'impennata di investimenti in grattacieli è foriera di recessione.

In controtendenza

Ma piuttosto che segnalare una recessione, l'ondata di nuovi grattacieli di Shenzhen potrebbe semplicemente riflettere il boom della sua economia. Con il PIL pro capite più alto di qualsiasi altra grande città cinese, Shenzhen sta registrando anche un'impennata dei prezzi dei terreni.

L'anno scorso, il mercato immobiliare della città è stato nominato il più costoso della Cina continentale, con case vendute in media a 6.500 dollari al metro quadro, secondo SouFun, che tiene traccia dei prezzi delle case in 100 città cinesi. Una tendenza simile si è registrata anche nel mercato degli uffici, secondo David Ji, responsabile della ricerca per la Grande Cina della società di consulenza immobiliare Knight Frank.

"A Shenzhen c'è molta richiesta di spazi per uffici di grado A, a differenza di altre città della Cina continentale che puntano solo sull'altezza per competere tra loro", ha detto al telefono.

A parte i 600 metri del Ping An Financial Centre, che è diventato il quarto edificio più alto del mondo quando è stato inaugurato l'anno scorso, Ji ha detto che "gli edifici costruiti a Shenzhen tendono a non essere così alti rispetto a Shanghai o ad altre città".

In altre parole, Shenzhen sta costruendo molti grattacieli, ma la maggior parte di essi non è un'opera d'arte.

Secondo l'architetto Stefan Krummeck, residente a Hong Kong, piuttosto che tollerare progetti di facciata, gli urbanisti incoraggiano progetti che si integrino con la città circostante. Il suo studio, TFP Farrells, ha progettato KK100, una torre di 442 metri che attualmente è la seconda più alta di Shenzhen. Più che un punto di riferimento isolato, il grattacielo fa parte di un ex villaggio che è stato riqualificato insieme al KK100.

"I super grattacieli hanno sempre un po' di ego, ma a Shenzhen sono più sostenibili: le torri sono ragionevolmente modeste", ci ha detto al telefono. Ci sono solo pochi grattacieli e sono abbastanza ben integrati nel tessuto urbano".

"Per quanto ne so, le torri sono piene e le strade sono vivaci. Funziona abbastanza bene".



