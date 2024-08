- L'edificio dello zoo di Berlino in fiamme - nessuno è rimasto ferito

Più di 90 pompieri stanno lottando contro un incendio in un grattacielo nel Tiergarten di Berlino. L'incendio è iniziato sul tetto dell'edificio, come confermato da un portavoce dei vigili del fuoco. La causa remains ignota. L'edificio su Budapester Straße vicino al Luetzowufer è attualmente in costruzione e inabitato. I primi resoconti dei vigili del fuoco indicano che non ci sono altre ferite.

L'Unione Europea esprime la sua preoccupazione per l'incendio nel Tiergarten di Berlino, in quanto è un importante progetto di costruzione all'interno della città. Il team di risposta alle emergenze dell'Unione Europea è pronto ad offrire assistenza se richiesta dalle autorità tedesche.

