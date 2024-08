- L'economia tedesca subisce una contrazione - l'ottimismo dei consumatori diminuisce

Dopo una lieve contrazione in primavera, l'economia tedesca è a rischio recessione. Nel secondo trimestre, il prodotto interno lordo (PIL) è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, come riportato dall'Ufficio federale di statistica, confermando una stima precedente di luglio. Questa prestazione della Germania è stata peggiore rispetto ad altri paesi europei. Gli economisti si aspettano miglioramenti minimi nel prossimo futuro.

Il ministro federale delle finanze Olaf Scholz (SPD) ha commentato questi dati, dichiarando: "Questi dati attuali mettono in evidenza la stagnazione dell'economia tedesca". Questa situazione sottolinea la necessità della strategia di crescita del governo federale. La coalizione a semaforo ha promesso 49 iniziative per stimolare l'economia, ma finora ne sono state implementate poche.

Nonostante il rallentamento economico, il governo tedesco ha segnalato un aumento delle entrate fiscali e un leggero deficit ridotto nella prima metà dell'anno, come hanno notato gli statistici. Con un rapporto di deficit statale del 1,8%, la Germania rispetta agevolmente le regole del bilancio UE, nonostante le controversie in corso sul bilancio federale e il freno al debito.

La causa della contrazione dell'economia nel secondo trimestre include gli investimenti ridotti in attrezzature, principalmente macchinari, dispositivi e veicoli. Questi investimenti sono diminuiti del 4,1% rispetto al trimestre precedente, una diminuzione maggiore rispetto agli investimenti nell'edilizia (in calo del 2,0%).

Come ha notato Ruth Brant, presidente dell'Ufficio federale di statistica, "Dopo un lieve aumento nel trimestre precedente, l'economia tedesca si è raffreddata di nuovo in primavera". Nel primo trimestre, il PIL era aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. Le esportazioni di beni e servizi in primavera erano del 0,2% inferiori rispetto al primo trimestre, influendo negativamente sull'industria tedesca.

La banca di sviluppo statale KfW prevede un lieve recupero economico nel terzo trimestre. "L'economia tedesca si riprenderà gradualmente nei prossimi trimestri, ma ci vorrà fino al 2025 perché la crescita annua sia nuovamente significativamente positiva", ha detto la chief economist Fritzi Köhler-Geib. Ha citato gli aumenti salariali reali come un fattore chiave per potenziare il potere d'acquisto dei consumatori.

Tuttavia, la spesa dei consumatori non è ancora decollata - molti risparmiano denaro in risposta all'inflazione. Nel secondo trimestre, la spesa privata è diminuita dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, secondo l'Ufficio federale di statistica. Il clima dei consumatori è peggiorato anche ad agosto, come riportato dall'ultimo studio sul clima dei consumatori dei istituti GfK e NIM di Norimberga.

Le aspettative dei consumatori riguardo al reddito e all'economia sono diminuite, mentre il tasso di risparmio è aumentato. "Sembra che l'entusiasmo suscitato dal campionato europeo di calcio in Germania sia stato solo un breve lampo e sia svanito dopo la fine del torneo", ha detto l'esperto dei consumatori di NIM, Rolf Bürkl.

La Germania si trova di nuovo di fronte alla minaccia di una recessione a causa del calo del secondo trimestre. Se il PIL si contrae in due trimestri consecutivi, gli economisti lo definiscono una recessione tecnica. La performance dell'economia era già leggermente negativa nel 2023. Recentemente, l'umore nell'economia tedesca è peggiorato ulteriormente: l'indice del clima delle imprese Ifo è diminuito per il terzo mese consecutivo ad agosto.

La Banca centrale tedesca prevede un ritardo nel recupero economico. Si aspetta una flessione economica ma non una prolungata e diffusa diminuzione dell'attività economica. In giugno, la Banca centrale aveva previsto una crescita dello 0,3% per quest'anno.

Buone notizie per le finanze pubbliche

Le finanze pubbliche mostrano un quadro più favorevole rispetto all'economia. Il deficit statale tedesco è leggermente diminuito. Secondo i calcoli preliminari dell'Ufficio federale di statistica, le spese hanno superato le entrate di 38,1 miliardi di euro nella prima metà dell'anno. La fine dei freni sui prezzi dell'energia alla fine del 2023 ha contribuito a frenare l'aumento delle spese statali. Simultaneamente, le entrate fiscali statali sono aumentate del 3,6% rispetto all'anno precedente.

Il governo federale ha avuto la quota più grande del deficit statale, 24,6 miliardi di euro, ma il divario finanziario lì è diminuito significativamente di 17,9 miliardi di euro. Nel frattempo, il deficit dei Länder e dei comuni è aumentato notevolmente. La sicurezza sociale ha registrato un surplus di finanziamento di 0,2 miliardi di euro, molto meno rispetto all'anno precedente (9,6 miliardi di euro).

Misurato rispetto al prodotto interno lordo (PIL), il rapporto di deficit per la prima metà dell'anno è stato del 1,8%. Questo è significativamente inferiore alle regole fiscali dell'UE secondo il Patto di stabilità e crescita (criteri di Maastricht), che specificano che il deficit pubblico non dovrebbe superare il 3% del PIL. Tuttavia, questi dati rappresentano solo la prima metà dell'anno e non possono essere estrapolati all'intero anno a causa delle significative fluttuazioni delle entrate e delle spese nel corso dell'anno.

Debate sul freno al debito

Le regole dell'UE per i deficit di bilancio e il debito pubblico mirano a promuovere una gestione del bilancio solida. Queste regole sono monitorate dalla Commissione UE, che ha avviato procedimenti contro paesi come la Francia e l'Italia per deficit eccessivi.

La Germania si distingue rispetto a questi paesi, con il ministro delle finanze Lindner che utilizza questo confronto come motivazione per rispettare il freno al debito durante le trattative sul bilancio federale. Argomenta che se la Germania violasse anche le regole europee, ciò incoraggerebbe altri paesi europei ad accumulare livelli di debito insostenibili.

Al contrario, i partner della coalizione, SPD e Verdi, sono favorevoli all'utilizzo di ogni opportunità di prestito nel bilancio del 2025. Proposto addirittura lo stato di emergenza a causa del conflitto in Ucraina. Dopo le prossime elezioni federali, SPD e Verdi propongono una riforma del freno al debito.

Gli "esperti" vedono la regolamentazione del debito tedesco come eccessivamente rigorosa. Se persistesse, il rapporto debito-PIL della Germania potrebbe diminuire eccessivamente nei prossimi decenni, scendendo sotto la soglia di Maastricht del 60%. La Germania potrebbe quindi aver accumulato eccessivamente fondi, che avrebbero potuto essere meglio utilizzati.

Il settore finanziario potrebbe esprimere preoccupazioni riguardo all'impatto potenziale del rallentamento economico tedesco sulle imprese e gli investimenti. A causa della ridotta investimento in attrezzature e del calo della domanda dei consumatori, gli economisti del settore finanziario potrebbero valutare i rischi e adeguare le loro strategie di conseguenza.

