- L'economia tedesca continua ad affrontare circostanze difficili, secondo la Bundesbank.

L'economia tedesca, secondo l'analisi della Bundesbank, continuerà a mostrare una crescita moderata nei prossimi mesi. Il previsto graduale miglioramento dell'economia è previsto essere ulteriormente posticipato, secondo il comunicato mensile pubblicato martedì. Vari fattori contribuiscono a questo, tra cui i numeri delle esportazioni deludenti, che hanno portato gli analisti della Bundesbank a prevedere un aumento minimo della crescita economica.

La Bundesbank continua a prevedere un'economia debole, ma non prevede una grave e prolungata recessione - a condizione che non emergano fattori negativi imprevisti, come menzionato nel rapporto mensile. Il consumo interno e il settore dei servizi sembrano destinati a sostenere l'ECONOMIA.

Tuttavia, gli esperti della Bundesbank sottolineano anche che i consumatori rimangono "scettici". Ciò significa che gli aumenti salariali sostanziali non hanno ancora innescato un aumento sostenuto della spesa dei consumatori.

Il settore industriale è previsto continuare a rallentare la crescita economica complessiva nei prossimi mesi. "In sostanza, il settore manifatturiero tedesco potrebbe rimanere debole durante il terzo trimestre", notano gli analisti della Bundesbank. Tuttavia, un recente aumento degli ordini sembra offrire un barlume di ottimismo.

Despite the relatively weak economy, the Bundesbank does not predict a substantial decrease in inflation. Instead, the reduction in inflation rates in advanced economies is progressing at a moderate pace. "Returning to price stability objectives isn't imminent for the near future," the report notes. In particular, for labor-intensive services, price increases remain persistently high, also due to "robust wage growth".

