- L'economia non sta migliorando.

Lo sviluppo economico regionale della Sassonia-Anhalt meridionale non sta prendendo slancio, secondo la Camera di Commercio e Industria (IHK) Halle-Dessau. Negli ultimi trimestri c'è stata una stagnazione, ha detto l'esperto economico dell'IHK Danny Bieräugel. L'indice del clima degli affari è vicino a zero a 1,2 punti. Le valutazioni positive e negative delle aziende della regione si bilanciano a vicenda. "Anche se il calo è stato fermato in alcuni settori, non ci sono impulsi per una ripresa", ha detto Bieräugel. Nessun settore sta realmente crescendo.

Le aziende hanno segnalato incertezze. I prezzi elevati dell'energia e delle materie prime, la scarsità di manodopera qualificata e le condizioni quadro della politica economica, come la burocrazia eccessiva, sono stati citati come i maggiori problemi. La relazione economica si basa su un campione rappresentativo delle aziende membri dell'IHK nella Sassonia-Anhalt meridionale. Il CEO dell'IHK Thomas Brockmeier si aspetta che il governo federale introduca un'agenda di riforme completa. Soprattutto sono necessari cambiamenti nella politica energetica e nella riduzione della burocrazia, ma anche un alleggerimento tangibile delle tasse e dei prelievi. Tuttavia, l'iniziativa di crescita del governo federale è almeno un piccolo faro di speranza.

