L'economia cinese rimane in un terreno instabile

I nuovi dati dalla Cina non mostrano segni che l'economia dello stato in difficoltà sia pronta per una ripresa. Il consumo resta un problema centrale. Nonostante gli annunci di misure da parte di Pechino, gli osservatori non sono convinti.

L'economia cinese non sta acquistando slancio. Secondo quanto riportato dall'Ufficio Statistico di Pechino, la ripresa dell'economia più grande del mondo dopo quella degli Stati Uniti continua ad essere squilibrata. La produzione industriale di luglio è aumentata del 5,1% su base annua, meno di quanto gli analisti avevano previsto in media. Nel frattempo, le vendite al dettaglio, un indicatore dei consumi delle famiglie, sono cresciute del 2,7% rispetto all'anno precedente, leggermente meglio delle previsioni di un sondaggio Bloomberg. Tuttavia, la crescita complessiva dei consumi è rimasta bassa.

La disoccupazione urbana è salita al 5,2%, leggermente superiore alle aspettative. Le figure rilasciate poc'anzi avevano già indicato un inizio debole del terzo trimestre. In modo particolare, la crescita delle esportazioni cinesi è rallentata inaspettatamente a luglio, un driver chiave della crescita.

I cittadini tengono i soldi per sé

La Repubblica Popolare si confronta da tempo con una serie di problemi economici. Il consumo è fiacco poiché molti cinesi preferiscono risparmiare per tempi incerti. Molte famiglie sono particolarmente preoccupate per la crisi in corso nel mercato immobiliare e la disoccupazione alta. In particolare, i giovani lottano per trovare lavoro.

Il governo ha promesso sostegno al settore immobiliare e mira a stimolare i consumi per raggiungere il tasso di crescita target del 5% entro fine anno. Tuttavia, gli osservatori sono scettici che le misure annunciate migliorino rapidamente il sentiment.

In una dichiarazione sui nuovi dati, l'Ufficio Statistico di Pechino ha descritto la situazione economica come "generalmente stabile". Tuttavia, ha riconosciuto che "la ripresa economica in corso continua a incontrare numerose difficoltà e sfide". Gli effetti negativi dell'ambiente esterno stanno aumentando e la domanda interna resta insufficiente.

