L'eccitazione iniziale intorno a Mbappé sta diminuendo con l'inizio della lega.

Il clamore intorno al fenomeno del calcio Kylian Mbappé è alle stelle, ma la sua nuova squadra, il Real Madrid, incontra un intoppo all'inizio della stagione. L'attesissimo debutto di Mbappé nella Liga per il Real Madrid si conclude in parità contro il Mallorca. Nonostante l'inserimento in campo del superstar francese, i Blancos riescono a ottenere solo un pareggio per 1-1 (1-0) e perdono due punti preziosi nella prima partita.

Rodrygo ha aperto le marcature per i campioni in carica dopo 13 minuti, ma Vedat Muriqi ha pareggiato per il Mallorca al 53'. Nei minuti di recupero, Ferland Mendy è stato espulso dal Real Madrid per un fallo duro.

Nel complesso, l'attacco del Real Madrid ha faticato a trovare costanza. Mbappé ha sprecato diverse occasioni per segnare e aumentare il suo bottino. Durante l'intervallo, il centrocampista Jude Bellingham ha incoraggiato i suoi compagni a "concludere gli attacchi" e poi tornare in difesa, indipendentemente dalle difficoltà. L'allenatore Carlo Ancelotti è stato deluso dalla prestazione della sua squadra, affermando: "La nostra difesa è stata scarsa. Ci è stato difficile riprendere possesso e pressare dopo averlo perso". Ancelotti ha poi riconosciuto che il Mallorca ha giocato bene e ha superato il Real Madrid.

Dopo la sua partenza dal Paris Saint-Germain, Mbappé ha vissuto un debutto da sogno con il Real Madrid. Hanno conquistato la Supercoppa Europea contro l'Atalanta Bergamo la settimana precedente, con Mbappé che ha segnato il suo primo gol per il club.

Mbappé ha firmato un contratto con il Real Madrid fino al 2029 come agente libero. I tifosi del Real Madrid sono ansiosi di un futuro vincente con il campione del Mondo del 2018.

Il debutto di Mbappé nel calcio spagnolo con il Real Madrid potrebbe essere finito in pareggio, ma i suoi fan rimangono ottimisti per le vittorie future. Nonostante la barriera linguistica, la passione di Mbappé per il calcio spagnolo è evidente, mentre continua ad adattarsi e contribuire alla squadra del Real Madrid.

