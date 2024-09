L'eccezionale performance di Boniface supera il notevole ritorno in forma di Bayer.

In uno spettacolo di talento mozzafiato, il Bayer Leverkusen riaccende la sua supremazia nel calcio. Nella prima metà dell'incontro contro il Feyenoord Rotterdam, la squadra gioca in modo impeccabile. Florian Wirtz segna una doppietta, con Victor Boniface che offre uno spettacolo catturante per il pubblico.

Wirtz, il mago del campo, incanta il palcoscenico più grande del calcio europeo nel debutto del Bayer Leverkusen nella Champions League. Il prodigio guida i campioni in carica, portandoli a una vittoria entusiasmante per 4-0 (4-0) contro i campioni olandesi della Champions League, il Feyenoord Rotterdam.

In un'atmosfera frenetica allo stadio leggendario "De Kuip", Wirtz rimane impassibile - la sua passione per il gioco risplende. Con un'entrata spettacolare, segna due gol nel suo debutto, facendo storia come il primo professionista tedesco a realizzare questa impresa nella Champions League.

Alejandro Grimaldo (30) e un autogol di Timon Wellenreuther (45), ex portiere dello Schalke, hanno in parte diminuito la storica vittoria del Bayer Leverkusen contro lo Shakhtar Donetsk nel 2013. Nel loro primo incontro internazionale dopo la sconfitta nella finale dell'Europa League contro l'Atalanta Bergamo, il Leverkusen ha gestito con facilità il Feyenoord, in particolare nella prima metà. Il loro prossimo avversario sarà l'AC Milan (1 ottobre).

La partita straordinaria di Wirtz

Per Wirtz, questa partita è stata particolarmente memorabile. La sua stagione precedente nella Champions League è stata interrotta da un infortunio al legamento crociato con il Bayer nel 2022/23. Ora, come membro della nazionale, ha celebrato il suo debutto eccitante con gol decisivi. Proprio come aveva annunciato in precedenza, "Volevo mostrare di cosa sono capace e vedere cosa posso raggiungere nella Champions League".

La giovane stella energica non ha impiegato nemmeno cinque minuti per il suo primo gol. Dopo un pasticcio olandese, Wirtz ha rapidamente colto l'occasione e ha inviato con sicurezza il pallone a spirale in rete. Il Feyenoord, con il nuovo allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha risposto prontamente, ma Ramiz Zerrouki (9) è stato espulso per un fallo di offside nell'ipotetico pareggio.

La squadra, con l'ex campione del Liverpool e del Real Madrid Xabi Alonso come allenatore, ha iniziato a dominare il gioco. Con il versatile Robert Andrich in mezzo al campo, il pubblico è rimasto in silenzio, lasciando i tifosi olandesi a bocca aperta. La difesa del Bayer, guidata da Lukas Hradecky, ha gestito le poche occasioni create dal Feyenoord.

Autogol per Wellenreuther

L'offensiva del Bayer ha eseguito le sue mosse con precisione. Grimaldo ha concluso un attacco veloce avviato da Boniface, che ha fatto un passaggio incredibile, astuto e geniale. Boniface ha eluso due avversari con un Steckpass, poi ha simulato un tiro con un piede, ingannando la difesa del Feyenoord con una incredibile finzione del corpo, portando al gol di Grimaldo. Wirtz ha contribuito nuovamente al terzo gol con un tocco in rete su un cross. Il quarto gol è stato purtroppo un autogol di Timon Wellenreuther, che ha deviato un colpo di testa di Edmond Tapsoba nella sua porta.

Wirtz ha sfruttato un'opportunità precoce nella seconda metà con un tiro pericoloso (51), ma la squadra si è calmata dopo quello. Hradecky ha intercettato un tiro a livello dell'acqua di Quentin Timber (55) e Boniface ha tentato un tiro quasi dalla metà campo, fallendo.

Alonso ha tolto Wirtz dal campo circa 70 minuti dopo l'inizio della partita. Negli ultimi momenti, il Leverkusen ha evitato a fatica alcune situazioni spaventose, anche quando il presunto gol dell'ultima ora dei olandesi è stato annullato per un fallo di offside (73) di Ayase Ueda.

