L'eccezionale aumento dei prezzi delle azioni di questa settimana è stato determinato da fattori convincenti.

La scorsa settimana, l'S&P 500 e il Dow hanno raggiunto nuovi massimi storici a seguito della decisione della Federal Reserve di abbassare i tassi di interesse del 0.5%, segnalando un cambiamento rispetto al precedente periodo di intense aumenti che aveva portato i tassi a un picco di 23 anni.

L'CNN's Fear & Greed Index, che tiene traccia di sette indicatori dell'umore del mercato, ha indicato un livello di "avidità".

Gli investitori hanno festeggiato i dati economici robusti per tutta la settimana. Giovedì, l'S&P 500 ha registrato il suo 42° record di chiusura del 2024, mentre il Dow ha raggiunto il suo 31° record di chiusura del 2024 il giorno precedente. Tutti e tre i principali indici sono in vista di una settimana positiva, con il Dow in aumento del 0,9%, l'S&P 500 in aumento del 0,7% e il Nasdaq Composite in aumento del 1%.

L'indice dei prezzi al consumo delle famiglie, che la Federal Reserve considera il suo indicatore preferito dell'inflazione, ha mostrato che i prezzi per i beni e i servizi sono aumentati del 2,2% su base annua ad agosto, in calo rispetto al 2,5% di luglio. Questa figura si è avvicinata al target del 2% dell'inflazione della Fed.

Questa settimana, i nuovi dati hanno fornito ulteriori incentivi sul fatto che l'economia si trova in una buona posizione. La terza stima della crescita del PIL del secondo trimestre ha rivelato che l'economia degli Stati Uniti è cresciuta a un tasso del 3% rispetto all'anno precedente.

Gregory Daco, chief economist di EY, ha commentato che "sembra che si stia delineando uno scenario di atterraggio morbido, che solo poco tempo fa era il sogno dei più ottimisti". Un atterraggio morbido indica una situazione in cui l'inflazione diminuisce senza scatenare una recessione.

Inoltre, il tasso medio a 30 anni fisso delle ipoteche è sceso al suo livello più basso dal settembre 2022, secondo i dati di Freddie Mac. Questo miglioramento è previsto per offrire un po' di sollievo agli acquirenti di case che lottano con il mercato immobiliare attuale. Le richieste di refinancing delle ipoteche sono aumentate del 20% la scorsa settimana, secondo le statistiche dell'Associazione dei Banchieri Hipotecari.

Gli investitori si concentreranno presto sul rapporto sull'occupazione di settembre, in arrivo tra pochi giorni. Si prevede che gli employer abbiano aggiunto circa 142.000 posti di lavoro ad agosto, un miglioramento rispetto ai risultati deboli di luglio, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 4,2%. Questa notizia fornisce un segno incoraggiante del fatto che il mercato del lavoro continua a funzionare bene. Poiché la Fed si concentra sul mantenimento di un mercato del lavoro robusto, il rapporto sull'occupazione potrebbe fornire indizi per la sua prossima mossa alla sua riunione di novembre.

Nel frattempo, le azioni tecnologiche hanno continuato a salire questa settimana grazie all'ottimismo sulle riduzioni dei tassi e sui risultati finanziari positivi delle società come Micron. Le azioni di Nvidia sono cresciute del 3,9%, quelle di Tesla dell'8,6% e quelle di Meta Platforms del 1%.

In Cina, le azioni sono aumentate dopo che la banca centrale ha attuato una serie di misure per rivitalizzare la sua economia in difficoltà. Queste misure includono la riduzione dei tassi di interesse.

I prezzi del greggio sono scesi venerdì e si stanno avvicinando a una flessione settimanale. Il prezzo medio nazionale della benzina è attualmente di circa 3,22 dollari, secondo GasBuddy. Il Financial Times ha rivelato giovedì, citando fonti anonime, che l'Arabia Saudita potrebbe abbandonare il suo obiettivo di 100 dollari al barile per il greggio.

I futures dell'oro si sono ritirati dai loro ultimi massimi record raggiunti giovedì, segnando un altro record nella serie di massimi di quest'anno. Il rally dei prezzi dell'oro è stato alimentato dall'aumento degli acquisti di metallo prezioso da parte delle banche centrali e dalle preoccupazioni sulla salute generale dell'economia degli Stati Uniti.

Il Bitcoin ha anche registrato un aumento dei prezzi questa settimana, con un aumento del 4,7%.

L'CNN ha contribuito a questo report con i contenuti di Bryan Mena e Elisabeth Buchwald.

