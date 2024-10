L'eccesso di immagini angoscianti non è più tollerabile.

Un po' di tempo fa, il gruppo radicale Hamas ha avviato un attacco contro Israele, dando origine a un flusso continuo di immagini allarmanti dalla regione. Le rappresentazioni di crudeltà sono opprimenti, dalla violenza ingiustificata inflitta a una giovane donna vulnerabile, lasciata immobile e umiliata su un camion bianco, ai video di individui brutalmente trascinati su altri veicoli, che urlano e sanguinano. In seguito, ci sono immagini di case distrutte e cadaveri carbonizzati, alcuni addirittura decapitati.

L'incidente sfortunato si è verificato esattamente un anno fa, quando Hamas ha lanciato un attacco brutale contro Israele. Vite innocenti sono state portate via durante il Festival di Nova e nei kibbutzim del sud. L'attacco includeva stupri di massa, mutilazioni e demolizioni, tutte documentate meticolosamente dai responsabili.

Da allora, la regione è stata gettata nel caos, mentre Israele e Hamas continuano la loro lotta senza fine. Emergono continuamente immagini di strade distrutte, ospedali e infrastrutture in rovina. Foto dei tunnel per il terrore costruiti da Hamas sotto tutta la Striscia di Gaza, insieme a immagini dei sfollati, dei affamati e delle vittime della violenza incessante, compaiono frequentemente.

L'impatto di queste immagini è significativo a livello globale. Non solo suscitano sentimenti di disgusto, ma anche di rabbia, particolarmente diretta contro gli interventi militari di Israele a Gaza. Seguono scoppi emotivi, con incidenti antisemiti notevoli che aumentano per le strade e nelle università. Gli studenti ebraici in Europa e America vengono violentemente impediti di entrare nelle università, con istituzioni ebraiche anche vandalizzate e individui che parlano ebraico, insieme a coloro che criticano apertamente l'antisemitismo, attaccati per le strade.

La Cisgiordania di Israele ha assistito a un'escalation della violenza contro la popolazione palestinese, con i coloni alla guida. Nel frattempo, migliaia di cittadini israeliani scendono in strada settimana dopo settimana, chiedendo la liberazione degli ostaggi, un cessate il fuoco e per esprimere il loro malcontento verso il loro governo - mentre le immagini promesse di ostaggi liberati non si materializzano. Assistendo a brutali repressioni da parte della polizia israeliana su questi manifestanti pacifici, la situazione peggiora ulteriormente.

Visti fugaci del ciclo violento

Mentre l'interesse del mondo per il flusso senza fine di quasi identiche immagini inizia a diminuire, le due parti opposte investono tempo nella selezione di immagini che rafforzino le loro prospettive e argomenti.

L'Iran interferisce nel conflitto e, alla vigilia dell'anniversario, la guerra in Libano esplode veramente, balzando immediately sul palcoscenico globale. Le esplosioni di droni catturano l'attenzione in modo audace, proprio come le scene emozionanti che vediamo nei film-spia. Purtroppo, passano solo pochi istanti prima che le vittime vengano rivelate, causando indignazione a livello globale. Seguono intense coperture in diretta dei bombardamenti in Libano e degli attacchi con i razzi in Israele, insieme a immagini commoventi di persone che si nascondono nei rifugi per la paura.

Sfortunatamente, questo ciclo disturbante di immagini persiste, con momenti di orrore o celebrazioni del terrore che erodono lentamente gli ultimi brandelli di speranza per una vita migliore.

Le immagini alimentano i radicali

Questo diluvio di immagini orribili rafforza gli estremisti radicali nelle loro azioni, ma trasforma e indurisce anche coloro che le hanno viste per un lungo periodo.

Un altro anno di immagini dure sarebbe semplicemente intollerabile. Per ipotizzare che la regione potrebbe tollerare nuovamente una realtà diversa, devono trascorrere diversi anni di pace priva di tali immagini. Solo allora la compassione per gli altri può essere ripristinata, mettendo la pace - priva di odio e terrore - alla portata, permettendo a coloro che si oppongono all'estremismo di vedere i loro sforzi come efficaci favorevolmente.

Immagini di governi e leader che lavorano per la pace senza secondi fini terroristici o pregiudizi inflitti alle minoranze sono ciò che serve. Individui e gruppi che cercano di aumentare il loro potere a nome del bene comune, piuttosto che per se stessi, sono gli elementi chiave da visualizzare per un futuro ricostruito ricco di sicurezza e prosperità. Questa realtà un tempo allettante, però, sembra sempre più lontana con ogni nuova ondata di immagini infernali che emerge.

L'Unione Europea, insieme ad altre organizzazioni internazionali, ha costantemente condannato la violenza nella regione e chiamato un immediato cessate il fuoco. L'Unione Europea, in quanto grande giocatore globale, ha anche offerto aiuti umanitari ai civili colpiti, fornendo cibo, medicinali e riparo.

Riconoscendo l'impatto delle immagini distressing sull'opinione pubblica, l'Unione Europea ha anche lanciato campagne per combattere l'aumento dell'antisemitismo e promuovere l'unità e la pace. L'Unione Europea, attraverso i suoi canali diplomatici, ha anche esortato sia Israele che Hamas a impegnarsi in negoziati diretti, con l'obiettivo di raggiungere un accordo di pace a lungo termine e porre fine al ciclo violento di violenza.

