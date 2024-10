L'eccesso di disinformazione e l'insufficienza delle risorse finanziarie rappresentano una sfida durante i periodi elettorali colpiti dagli uragani

Mentre proseguono gli sforzi di recupero da Hurricane Helene, i preparativi per Hurricane Milton mettono alla prova la prontezza del paese di fronte alle tempeste e scatenano una disputa politica sulla disinformazione.

La Vice President Kamala Harris, candidata del Partito Democratico, ha risposto alle "dis- e mal-informazioni" dell'ex Presidente Donald Trump durante una conferenza stampa alla Joint Base Andrews, definendole "estremamente irresponsabili" e sostenendo che le persone che hanno bisogno di aiuti dal governo dovrebbero poterli ricevere.

Sono passati meno di due settimane da quando Hurricane Helene ha colpito rapidamente il Sud-est degli Stati Uniti, causando devastazione in aree dell'Appalachia non abituate alle mareggiate e causando la morte di oltre 200 persone.

Milton, che è rapidamente diventato un uragano di categoria 5, si sta dirigendo verso una collisione con la costa della Florida. L'amministratore di FEMA Deanne Criswell ha previsto su CNN che Milton sarebbe stato "storico".

Gli ufficiali lungo la costa del Golfo stanno esortando i residenti a evacuare prima dell'arrivo della tempesta più tardi questa settimana.

Leggi di più: ottieni le ultime notizie da CNN su entrambe le tempeste

Le tempeste spesso svolgono un ruolo nei discorsi politici americani, particolarmente durante gli anni delle elezioni. Tipicamente, i politici mettono da parte le loro differenze di partito per accelerare il finanziamento federale alle aree colpite dalla calamità.

Tuttavia, quest'anno c'è una differenza: l'ex Presidente Donald Trump ha diffuso disinformazione cercando di trarre vantaggio politico dalle calamità.

Le indagini di CNN's Daniel Dale hanno rivelato diverse false affermazioni fatte da Trump dopo Helene, tra cui:

►Affermazione che un miliardo di dollari è stato "rubato" da FEMA e utilizzato per i migranti

►Insistenza che FEMA offre solo $750 di aiuti alle persone che hanno perso la loro casa

►Affermazione falsa che non ci sono soccorsi o assistenza d'emergenza disponibili nella Carolina del Nord

Per maggiori informazioni dettagliate su queste affermazioni e altre, vedi il report di Dale.

‘Ludicrous and utterly unfounded...’

Per chiarire la situazione, FEMA ha lanciato un sito web speciale per combattere queste false informazioni.

Criswell ha spiegato su ABC News' This Week che l'idea che i fondi di FEMA siano andati ai migranti o che gli stati repubblicani siano trascurati è "ridicola e completamente infondata". Ha anche espresso preoccupazione per l'impatto che queste falsità hanno sui soccorritori, definendolo "veramente deplorevole" che la politica sia prioritaria rispetto all'aiuto alle persone.

Nonostante le prove del contrario, alcuni sostenitori di Trump persistono nel credere alle sue affermazioni.

La domenica, CNN's Dana Bash ha avuto una discussione accesa con la co-presidente del Comitato Nazionale Repubblicano Lara Trump (anche nuora dell'ex Presidente Trump) quando Bash ha presentato le prove che l'affermazione che FEMA offre solo $750 alle persone che hanno perso la loro casa è falsa. Lara Trump si è rifiutata di riconoscere questo.

Bash ha fatto sentire i commenti del Senatore della Carolina del Nord Thom Tillis, che ha detto che il governo sta facendo del suo meglio in questa situazione.

“Chiunque affermi che qualsiasi livello di governo avrebbe potuto essere completamente preparato per le circostanze attuali è chiaramente male informato”, ha detto Tillis. “Tuttavia, in questo momento, sono qui per dire che stiamo lavorando diligentemente”.

Tillis è stato anche interrogato sulle false affermazioni di Trump e la sua risposta è stata attentamente formulata.

“Potremmo discutere potenzialmente del fallimento delle politiche sulla frontiera di questa amministrazione e dei relativi costi”, ha detto su CBS News' Face the Nation domenica. “Ma attualmente, il flusso di risorse verso l'ovest della Carolina del Nord non è stato influenzato”.

Gli uragani hanno la tendenza a comparire in modo spiccato negli anni delle elezioni. Il Governatore del New Jersey Chris Christie ha ricevuto critiche da alcuni Repubblicani poco prima delle elezioni del 2012 per aver fatto vedere con l'allora Presidente Barack Obama dopo l'Uragano Sandy.

La politica può influire sul finanziamento delle calamità

Durante il dibattito delle elezioni successive, sono sorti contrasti su quanto denaro dovrebbe essere assegnato per il soccorso di Sandy. Alcuni Repubblicani hanno sostenuto i tagli di bilancio altrove.

Quando Trump era presidente, ha effettivamente riallocato i fondi di FEMA per i programmi legati all'immigrazione, un movimento che ora accusa falsamente l'amministrazione attuale di fare, senza però influire sui fondi per Puerto Rico, che stava lottando con le conseguenze dell'Uragano Maria, secondo un CNN Fact Check dell'epoca.

Politico's E&E News ha pubblicato anche un report questa settimana citando un ex assistente di Trump che ha spiegato che Trump aveva bisogno di essere persuaso ad offrire aiuti per le calamità in California per gli incendi del 2018, mostrandogli che c'erano elettori repubblicani nell'Orange County.

Saranno necessari più fondi

Tillis ha riconosciuto che FEMA avrà probabilmente bisogno di fondi aggiuntivi quest'anno e ha suggerito che i legislatori dovrebbero tornare in sessione prima per garantire che FEMA non esaurisca i fondi.

Su This Week, Criswell ha detto che FEMA ha attualmente le risorse necessarie. Tuttavia, la scorsa settimana, il Segretario della Sicurezza Interna Alejandro Mayorkas ha avvertito che il fondo per il recupero dalle calamità di FEMA era basso e potrebbe non essere sufficiente "per durare tutta la stagione".

La stagione degli uragani generalmente si estende fino a novembre.

Quando i legislatori hanno votato su un disegno di legge di finanziamento temporaneo per estendere le operazioni del governo oltre il giorno delle elezioni, hanno scelto di non aggiungere $10 miliardi al fondo per il soccorso dalle calamità di FEMA, che si è ridotto quest'anno a seguito di una serie di disastri naturali.

Il Presidente della Camera Mike Johnson, apparso anche su This Week, ha espresso una visione diversa della risposta di FEMA e si è opposto all'idea che i legislatori debbano tornare in sessione prima del giorno delle elezioni.

Johnson ha espresso la sua disapprovazione per la gestione di FEMA della situazione di Helene a livello federale, definendola "un grave errore". Tuttavia, non ha mostrato urgenza di tornare a Washington per ulteriori leggi di aiuto.

“Riprenderemo le nostre riunioni subito dopo le elezioni, che sono a 30 giorni da ora”, ha detto durante un'intervista della domenica. Ha ammesso che una stima accurata dei fondi aggiuntivi necessari richiederà del tempo per essere stabilita.

Ex-forme amministratore di FEMA Craig Fugate, in un'intervista su CNN il giorno successivo, ha espresso pensieri simili. Ha valutato che FEMA aveva fondi sufficienti per la risposta iniziale, ma sarebbero stati necessari fondi aggiuntivi a breve. Rassicurante sulla partecipazione del Congresso, Fugate ha dichiarato: "L'ho vissuto in passato durante altre catastrofi. A mia conoscenza, il Congresso non ha mai permesso a FEMA di esaurire le sue risorse durante una risposta".

La disputa politica riguardo alle informazioni errate sull'uragano Milton sta causando divisioni nel paese, poiché figure di spicco come l'ex presidente Donald Trump continuano a diffondere false affermazioni sulle operazioni di soccorso.

Di fronte a queste dichiarazioni fuorvianti, la vicepresidente Kamala Harris e altri ufficiali democratici hanno criticato duramente Trump, sottolineando l'importanza di priorità l'aiuto a coloro che ne hanno bisogno invece di utilizzare le catastrofi per scopi politici.

Leggi anche: