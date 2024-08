- L'eccellenza del sistema scolastico persiste in Sassonia: continua prestazione di prim'ordine nell'istruzione

Sassonia rivendica il primo posto nella Classifica dell'Educazione per il 19º anno consecutivo. Questo stato federale tedesco si vanta del miglior sistema educativo, come dichiarato dal gruppo Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft sostenuto dalle imprese. La Baviera si piazza al secondo posto, seguita da Amburgo e Turingia.

All'estremo opposto, Brema e Amburgo si classificano tra i peggiori. Si è osservato un miglioramento notevole a Berlino, che è salita dall'15º al 12º posto.

L'analisi comparativa esamina i sistemi educativi degli stati federali utilizzando 98 indicatori specifici. La valutazione è principalmente guidata da una prospettiva educazione-economica, valutando come questi sistemi combattono la povertà educativa, favoriscono la prosperità, supportano il lavoro qualificato e promuovono la crescita. Viene anche valutata la flessibilità dei sistemi educativi e il grado di uguali opportunità educative.

Sassonia eccelle in aspetti come l'infrastruttura di supporto, la qualità delle scuole, la povertà educativa e l'orientamento alla ricerca. Thorsten Alsleben, CEO di Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, ha elogiato la strategia vincente della Sassonia: "Congratulazioni alla Sassonia, la cui eccezionale politica educativa rivendica ancora una volta il primo posto".

I critici spesso mettono in discussione il federalismo nella politica educativa, ma la competizione tra gli stati ha i suoi vantaggi. Alsleben ha spiegato: "Evidenzia quali politiche producono risultati positivi e quali no".

Il Ministro dell'Educazione Christian Piwarz ha celebrato la nuova classifica al primo posto della Sassonia. Ha riconosciuto: "Questo risultato è un tributo a tutti coloro che si dedicano al benessere del sistema educativo sassone". Ora, ha sottolineato, l'attenzione deve essere rivolta alla pianificazione del futuro, con l'aumento dell'offerta di insegnanti come priorità principale.

Si tratta della 21ª edizione della Classifica dell'Educazione. I risultati dettagliati per ciascuno stato federale, insieme alle informazioni approfondite, saranno svelati il martedì.

In termini di tendenze nazionali, l'ultimo decennio ha visto i miglioramenti più significativi nell'internazionalizzazione, nell'infrastruttura di supporto e nelle condizioni di cura, secondo il direttore dello studio e l'economista dell'istituto IW Axel Plünnecke. Tuttavia, Plünnecke ha notato che le sfide legate all'integrazione, alla qualità delle scuole e alla povertà educativa sono cresciute significativamente.

