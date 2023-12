LeBron James segna il suo season-high di 40 punti nella vittoria dei Los Angeles Lakers sugli Oklahoma City Thunder

Il 38enne si è esibito in una masterclass offensiva, diventando il primo giocatore nella sua 21esima stagione NBA a registrare una partita da 40 punti, con 13 su 20 dal campo e cinque tiri da tre. Ha aggiunto anche sette rimbalzi e sette assist.

"Avevamo bisogno di questa vittoria", ha dichiarato James, che tra una settimana compirà 39 anni. "Non volevamo chiudere la trasferta con una sconfitta. Venire qui a giocare contro una squadra che ha giocato molto bene per tutta la stagione è stata una vittoria importante per noi".

Dopo una striscia di quattro sconfitte, questa era stata definita una partita "da vincere" per i Lakers di Anthony Davis e l'allenatore Darvin Ham ha modificato la formazione iniziale nel tentativo di rafforzare la difesa in anticipo.

Una decisione che ha dato i suoi frutti, con Ham che in seguito ha reso omaggio a "quella dimensione e fisicità", mentre i Lakers hanno sopraffatto i Thunder, portandosi in vantaggio di 12 punti all'intervallo.

D'Angelo Russell, spostato in panchina, ha contribuito con 15 punti in 18 minuti, mentre Davis ha aggiunto 26 punti e Rui Hachimura 21 punti.

Ma è stato James a fornire il contributo decisivo, segnando 11 punti negli ultimi 4:29 per sigillare la vittoria dopo che i Thunder avevano ridotto il vantaggio dei Lakers da 26 a soli otto punti a metà del quarto quarto.

I Thunder avevano iniziato una striscia vincente di tre partite ma, nonostante i 34 punti di Shai Gilgeous-Alexander e i 28 di Jalen Williams, non sono riusciti a sopraffare i Lakers.

"Mi interessa solo il giorno di riposo di domani", ha aggiunto James. "Posso fregarmene di lunedì. L'unica cosa che mi interessa del lunedì è che mia figlia si svegli e apra i suoi regali. Tutto qui.

"Per favore, non parlatemi del giorno di Natale in questo momento. La vigilia di Natale è ciò che aspetto con ansia. Sono pronto a mettere il culo su questo divano".

I Lakers giocheranno il prossimo giorno di Natale, quando ospiteranno i Boston Celtics.

Fonte: edition.cnn.com