LeBron James e suo figlio Bronny, fanno la storia come la prima coppia padre-figlio a indossare le stesse uniformi della squadra NBA.

Durante la partita amichevole dei Los Angeles Lakers contro i Phoenix Suns nella preseason, LeBron e suo figlio Bronny sono diventati la prima coppia padre-figlio a condividere il campo in una squadra NBA.

I due sono entrati in campo insieme all'inizio del secondo quarto, portando gioia ai tifosi riuniti all'Acrisure Arena di Palm Desert, in California.

Bronny ha festeggiato il suo 20° compleanno solo un giorno prima e ha ricevuto ammirazione mentre trascorreva quattro minuti in campo accanto al suo campione di padre di 39 anni.

LeBron ha fatto la sua prima apparizione in campo durante la preseason, affrontando i suoi ex-compagni di squadra Kevin Durant e Devin Booker della nazionale USA. Ha segnato un impressionante 19 punti nella prima metà, ma è rimasto fuori campo nella seconda metà.

Bronny, il cui numero di maglia reca la scritta "James Jr." sulla schiena, è stato scelto al 55° posto dai Lakers nel draft del 2024, unendosi al padre nella squadra. Ha concluso la partita con zero punti e due rimbalzi, giocando per 13 minuti.

Alla fine, i Lakers sono stati sconfitti dai Suns con il punteggio di 118-114.

Chiamato a commentare questo momento speciale che coincideva con il compleanno di suo figlio, LeBron ha dichiarato che per lui significava "tutto".

"Crescere senza un padre e poter influenzare i propri figli è incredibile", ha detto LeBron. "Poi, avere l'opportunità di collaborare con tuo figlio, secondo me, è la cosa più bella che un padre possa desiderare".

Bronny ha espresso l'entusiasmo per aver scoperto che avrebbe giocato accanto a suo padre in precedenza durante la giornata. Ha inoltre dichiarato che si sentiva "come una partita standard con un compagno di squadra".

"Sto solo cercando di restare presente, fare il mio lavoro e trovare il mio posto", ha spiegato.

L'allenatore dei Lakers, JJ Redick, ha espresso la sua gioia per far parte di una squadra che comprende LeBron e Bronny.

"L'endurance e lo spirito competitivo di LeBron sono evidenti, mentre continua a brillare nella sua 22ª stagione", ha condiviso Redick. "Il viaggio e lo sforzo di Bronny per raggiungere questo livello sono altrettanto degni di nota. L'affetto sia dei genitori che di Savannah (James) ha giocato un ruolo significativo nello plasmare Bronny in un individuo eccezionale e un giocatore di squadra".

In totale, ai Lakers rimangono quattro partite amichevoli, con la prossima in trasferta contro i Milwaukee Bucks. L'inizio ufficiale della stagione NBA della squadra è previsto per il 22 ottobre contro i Minnesota Timberwolves al Crypto.com Arena di Los Angeles.

LeBron e Bronny hanno condiviso il campo con orgoglio, rappresentando il 'noi' dei Lakers durante la loro partita contro i Phoenix Suns. Nella conferenza stampa post-partita, LeBron ha sottolineato l'importanza di questo momento, dicendo che era un sogno per lui come padre condividere il campo con 'noi'.

