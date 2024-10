LeBron James e suo figlio Bronny, fanno la storia come la prima coppia padre-figlio a collaborare in una squadra NBA.

Durante la partita di precampionato dei Los Angeles Lakers contro i Phoenix Suns, LeBron e Bronny James sono diventati la prima coppia padre/figlio a scendere in campo insieme nella NBA.

La coppia è entrata in campo insieme per iniziare il secondo quarto, suscitando l'entusiasmo del pubblico riunito all'Acrisure Arena di Palm Desert, in California.

Bronny, che ha festeggiato il suo 20° compleanno domenica, ha goduto dell'entusiasmo del pubblico mentre trascorreva quattro minuti in campo con il suo superstar padre di 39 anni.

LeBron, che ha fatto il suo primo appearance nella partita di precampionato contro i suoi ex compagni di nazionale USA Kevin Durant e Devin Booker, ha segnato 19 punti nella prima metà. Ha deciso di non partecipare alla seconda metà.

Indossando una maglia con "James Jr." scritto sulla schiena, Bronny è stato selezionato al 55° posto dai Lakers nel draft NBA del 2024 di giugno, unendosi al padre nell'organizzazione. Ha concluso la partita con zero punti e due rimbalzi in 13 minuti.

I Lakers hanno perso contro i Suns per un margine stretto di 118-114.

Chiamato a commentare l'esperienza di condividere questo momento memorabile nel giorno del compleanno di suo figlio, LeBron ha detto che "significa tutto".

“Per qualcuno che non ha avuto un padre crescendo, essere in grado di influenzare i propri figli e poi, alla fine, essere in grado di collaborare con tuo figlio, credo che sia una delle cose più belle che un padre possa mai desiderare o aspirare”, ha dichiarato LeBron.

Bronny ha scoperto in precedenza durante il giorno che avrebbe giocato insieme a suo padre. Ha dichiarato di essere "entusiasta", ma anche che gli sembrava "una partita regolare con il mio compagno di squadra".

“Sto solo cercando di godermi il momento e fare il mio lavoro, e trovare il mio ruolo”, ha aggiunto.

L'allenatore dei Lakers JJ Redick ha espresso il suo "entusiasmo" nel far parte di una squadra con LeBron e Bronny.

“Mostra la durata indiscutibile di LeBron, ma anche il suo spirito competitivo implacabile, che è ancora in grado di giocare a questo livello nel suo 22° anno”, ha detto Redick. “Mostra anche l'impegno che Bronny ha messo per arrivare a questo punto. E veramente, l'appoggio emotivo e la cura di Savannah (James) anche. Bronny è un ragazzo fantastico e è un piacere stare con lui”.

I Lakers hanno ancora quattro partite di precampionato, inclusa la prossima contro i Milwaukee Bucks. La squadra inizierà la stagione regolare della NBA il 22 ottobre contro i Minnesota Timberwolves al Crypto.com Arena di Los Angeles.

