LeBron James dice che Kyrie Irving "ha fatto del male a molte persone".

Irving ha saltato la prima di diverse partite dei Brooklyn Nets venerdì dopo essere stato sospeso per i commenti sul suo tweet che riportava un documentario antisemita.

Parlando con i giornalisti durante la conferenza stampa post-partita dopo la sconfitta dei Lakers contro gli Utah Jazz venerdì, James ha dichiarato: "Credo che quello che ha fatto Kyrie abbia danneggiato molte persone. Da allora - oggi o ieri - si è scusato. Ma ha causato un danno.

"Non importa di che colore sia la tua pelle, quanto tu sia alto, in quale posizione tu sia - se stai promuovendo o sollecitando, o dicendo cose dannose a qualsiasi comunità che danneggiano le persone, allora non lo rispetto. Non lo tollero".

I Nets hanno sospeso Irving giovedì dopo che lui aveva inizialmente ribadito la sua decisione di condividere i contenuti sul suo account Twitter. Il playmaker ha pubblicato ore dopo delle scuse sul suo account verificato di Instagram, in cui ha detto di essersi assunto la piena responsabilità della sua azione.

"A tutte le famiglie e comunità ebraiche ferite e colpite dal mio post, sono profondamente dispiaciuto di avervi causato dolore e mi scuso", ha scritto Irving. Ho reagito inizialmente per l'emozione di essere stato ingiustamente etichettato come antisemita, invece di concentrarmi sul processo di guarigione dei miei fratelli e sorelle ebrei che sono stati feriti dalle osservazioni odiose fatte nel documentario".

"Non avevo alcuna intenzione di mancare di rispetto alla storia culturale ebraica relativa all'Olocausto o di perpetuare l'odio. Sto imparando da questo sfortunato evento e spero che si possa trovare una comprensione tra tutti noi", ha continuato Irving.

Venerdì le critiche nei confronti di Irving hanno continuato ad aumentare e Nike ha sospeso il suo rapporto con la stella dell'NBA.

"In Nike crediamo che non ci sia posto per i discorsi d'odio e condanniamo qualsiasi forma di antisemitismo", ha dichiarato Nike in un comunicato alla CNN. "Per questo motivo abbiamo deciso di sospendere il nostro rapporto con Kyrie Irving con effetto immediato e non lanceremo più la Kyrie 8. Siamo profondamente rattristati e delusi dalla situazione e dal suo impatto su tutti".

La mossa dell'azienda arriva dopo che Irving ha difeso la sua decisione di condividere un link al film del 2018 "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" la scorsa settimana. Il film, basato sull'omonimo libro di Ronald Dalton, è stato criticato dai gruppi per i diritti civili per il suo antisemitismo.

I giornalisti hanno chiesto a Irving giovedì scorso - prima che pubblicasse le sue scuse - se avesse convinzioni antisemite o se fosse dispiaciuto. In quell'occasione, Irving ha risposto dicendo di rispettare "tutti i ceti sociali" e che non intendeva causare alcun danno.

I Nets si sono poi detti "costernati" quando il giocatore "si è rifiutato di dire inequivocabilmente di non avere convinzioni antisemite, né di riconoscere il materiale specifico di odio contenuto nel film", durante una sessione per i media.

"Il rifiuto di sconfessare l'antisemitismo quando gli è stata data una chiara opportunità di farlo è profondamente preoccupante, è contrario ai valori della nostra organizzazione e costituisce una condotta dannosa per la squadra", hanno dichiarato i Nets nella loro dichiarazione prima che Irving si scusasse.

La squadra ha anche detto di aver fatto ripetuti tentativi per aiutare Irving a "capire il danno e il pericolo delle sue parole e delle sue azioni".

La sospensione senza stipendio di Irving significa che non ha giocato la partita di venerdì contro i Washington Wizards. La sospensione durerà almeno altre quattro partite, e Irving dovrà anche soddisfare "una serie di misure correttive oggettive che affrontino l'impatto dannoso della sua condotta", hanno detto i Nets.

Alla domanda di venerdì se fosse stata presa in considerazione l'ipotesi di rilasciare Irving, il general manager dei Nets Sean Marks ha risposto: "No. Non in questo particolare momento".

"Ci saranno alcune misure correttive e misure che sono state messe in atto per lui per cercare ovviamente una consulenza... per avere a che fare con alcuni leader anti-odio ed ebrei all'interno della nostra comunità", ha detto Marks parlando con i giornalisti prima della partita Nets-Wizards.

"Dovrà sedersi con loro, dovrà sedersi con l'organizzazione dopo questo, e valuteremo se questa è l'opportunità giusta per riportarlo indietro", ha aggiunto Marks.

Kevin Durant, compagno di squadra di Irving ai Nets, ha definito "inutili" le questioni di questa settimana e ha espresso la convinzione che la squadra avrebbe potuto "tacere" sui commenti di Irving.

"Non sono qui per giudicare nessuno o per parlare male di nessuno... Non mi è piaciuto nulla di quello che è successo. Mi sembra che non sia stato necessario", ha detto Durant a proposito della sospensione di Irving durante il pre-partita dei Nets di venerdì. "Mi sembra che avremmo potuto continuare a giocare a basket e stare zitti come organizzazione. Non mi piace niente di tutto questo".

Alla domanda se pensasse che la sospensione fosse ingiusta, Durant ha risposto: "Credo e confido nell'organizzazione per fare ciò che è giusto".

Poco dopo la sua disponibilità per i media, Durant ha twittato: "Voglio solo chiarire le dichiarazioni che ho fatto durante lo shootaround, vedo che alcune persone sono confuse... Non giustifico discorsi d'odio o antisemitismo, mi occupo di diffondere l'amore sempre".

"Il nostro gioco unisce le persone e voglio assicurarmi che questo sia in primo piano", ha aggiunto.

Le scuse arrivano dopo un rapido contraccolpo

Le osservazioni di Irving durante la sessione mediatica con i giornalisti di giovedì hanno inasprito la polemica.

Quando gli è stato chiesto se si stesse scusando, ha risposto: "Non volevo causare alcun danno. Non sono io che ho fatto il documentario".

Alla domanda se fosse sorpreso dalla reazione, Irving ha risposto: "Mi assumo la piena responsabilità, lo ripeto ancora una volta, di aver postato qualcosa sul mio Instagram o Twitter che poteva contenere alcune sfortunate falsità".

Alla domanda se avesse convinzioni antisemite, Irving ha risposto: "Rispetto tutti i ceti sociali. Abbraccio tutti i ceti sociali. Questo è il mio posto".

Alla domanda se Irving avesse convinzioni antisemite, Irving ha risposto: "Non posso essere antisemita": "Non posso essere antisemita se so da dove vengo".

Quando Jonathan Greenblatt, amministratore delegato della Anti-Defamation League, ha saputo come la stella dell'NBA ha risposto a questa domanda, ha sottolineato che Irving ha "molto lavoro da fare".

"La risposta alla domanda 'Hai convinzioni antisemite' è sempre 'NO' senza equivoci. Abbiamo preso in parola @KyrieIrving quando ha detto di essersi assunto la responsabilità, ma oggi non ha mantenuto la promessa", ha scritto Greenblatt.

Dopo la sospensione di Irving, giovedì, l'ADL ha rifiutato di accettare la donazione di 500.000 dollari che Irving e i Nets avevano precedentemente annunciato. La decisione dell'ADL di rifiutare la donazione è stata presa prima che Irving si scusasse giovedì.

I commenti della star hanno suscitato anche il rimprovero del commissario della NBA Adam Silver, che si è detto "deluso" da Irving.

"Kyrie Irving ha preso la decisione sconsiderata di postare un link a un film contenente materiale antisemita profondamente offensivo", ha dichiarato Silver in un comunicato prima che Irving si scusasse.

La controversia arriva mentre l'antisemitismo è in aumento negli Stati Uniti negli ultimi anni. Secondo l' ADL, nel 2021 sono stati segnalati negli Stati Uniti almeno 2.717 episodi di antisemitismo, in aumento rispetto ai 942 del 2015.

Negli ultimi anni Irving si è imbattuto in controversie che hanno influito sul suo tempo di gioco. La scorsa stagione, Irving non ha giocato in molte partite casalinghe di Brooklyn perché non era vaccinato contro la Covid-19, che impediva di giocare nelle arene al coperto a causa di un mandato di vaccinazione sul posto di lavoro della città di New York. La regola è stata poi revocata e Irving è tornato al Barclays Center a marzo.

