- Leah Remini e il suo coniuge hanno scelto di andare a strade separate dopo due decenni di matrimonio.

Leah Remini, la 54enne attrice nota per il ruolo in "The King of Queens", e il suo marito, il 56enne cantante-attore Angelo Pagan, hanno deciso di separarsi dopo 21 anni di matrimonio. Hanno riflettuto a lungo su questa decisione e la affrontano con ottimismo, convinti che sia la scelta migliore per entrambi, come hanno dichiarato sui social media.

Si guardano indietro con gratitudine ai anni trascorsi insieme e ai momenti meravigliosi condivisi, in particolare l'educazione della loro figlia. Per loro, questo matrimonio è stato un successo.

Vogliono sottolineare che separarsi o porre fine a una relazione non significa fallimento. Remini e la sua famiglia avevano già condiviso la loro vita personale e professionale in uno show televisivo.

La carriera di Remini come attrice è decollata alla fine degli anni '80, con ruoli in diverse serie televisive. Ha acquisito popolarità tra il 1998 e il 2007 interpretando Carrie Heffernan, la segretaria legale nella sitcom "The King of Queens", che è stata popolare anche in Germania. Ha anche recitato in film come "Old School" e "The Boy Next Door" con Jennifer Lopez.

Remini è stata una devota scientologa per molti anni e ha lasciato pubblicamente l'organizzazione controversa nel 2013. Si è unita dopo sua madre e ha condiviso le sue esperienze e quelle di altri ex membri nella serie documentaristica "Leah Remini: Scientology and the Aftermath", in onda dal 2016 al 2019. Lo scorso anno, ha presentato una causa contro l'organizzazione, accusandola di harassment, intimidazione, sorveglianza e diffamazione. Remini ha dichiarato con fermezza che la Scientology non è riuscita a zittirla.

Nonostante l'annuncio del divorzio dopo 21 anni di matrimonio, Leah Remini e Angelo Pagan ricordano con affetto il loro "anno di matrimonio" pieno di esperienze condivise e l'educazione della loro figlia. Anche se si separano, credono che sia un segno della loro forte relazione, come hanno dichiarato sui social media.

