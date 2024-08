- Leader SPD: CDU dovrebbe "calciare la scatola" dei suoi piani di kit

Il SPD ha respinto la proposta della CDU di riformare la legge sull'assistenza diurna in Sassonia-Anhalt. Se la frazione parlamentare della CDU vuole un bilancio 2025/26 che tenga, "dovrebbero abbandonare i loro piani per peggiorare l'assistenza diurna e aumentare il carico sulle giovani famiglie immediatamente", hanno dichiarato i due presidenti di stato del SPD, Andreas Schmidt e Juliane Kleemann, sulla piattaforma X.

I Democratici Cristiani vogliono modificare la legge sull'assistenza diurna. Dobbiamo discutere all'interno della coalizione quali cambiamenti sono possibili e cosa possiamo ancora permetterci, ha detto il portavoce della politica sociale Tobias Krull. "Nessuno può dire che tutto rimarrà lo stesso." Dobbiamo parlare di misure che entreranno in vigore con il bilancio del 2025.

La spesa dello stato per l'assistenza diurna è aumentata notevolmente negli ultimi anni, causando discussioni ripetute all'interno della coalizione di CDU, SPD e FDP. Quest'anno, le allocazioni dello stato ammontano a 449 milioni di euro, secondo il Ministero degli Affari Sociali.

Diventerà più costoso per i genitori in futuro?

Attualmente, le famiglie con più figli in asilo nido, assistenza diurna e doposcuola pagano solo per il figlio più grande. La CDU propone che in futuro le famiglie debbano pagare solo per il figlio più piccolo, il che ridurrebbe i costi. Tuttavia, ciò renderebbe più costoso per i genitori, poiché l'assistenza in asilo nido è spesso più costosa di quella in asilo nido.

Il terzo partner della coalizione, l'FDP, spinge anche per i cambiamenti. "Specialmente in tempi di bilancio stretto, consideriamo necessario un adeguamento della regola del fratello esteso", ha spiegato il parlamentare di stato Konstantin Pott su X. "Lo scorso anno abbiamo già proposto nella coalizione che i genitori con più figli debbano pagare la quota dei genitori per il figlio più piccolo in futuro, non per il più grande. Ciò eliminerebbe gli incentivi e continuerebbe a fornire un significativo sollievo."

Secondo il politico finanziario Stefan Ruland, ci sono anche considerazioni nella frazione della CDU di investire più denaro nelle scuole invece che nei centri di assistenza diurna a lungo termine. "C'è un enorme bisogno di investimenti lì", ha detto Ruland.

Nonostante l'obiezione del SPD al peggioramento dell'assistenza diurna e all'aumento del carico sulle giovani famiglie, il portavoce della politica sociale della CDU Tobias Krull suggerisce di discutere eventuali cambiamenti alla legge sull'assistenza diurna all'interno della coalizione. L'FDP, altro partner della coalizione, sostiene anche l'aggiustamento della regola del fratello esteso nei costi dell'assistenza diurna per fornire sollievo ai genitori con più figli.

Leggi anche: