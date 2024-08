leader medico sostiene misure di sicurezza rafforzate contro l'aggressività in ambienti clinici

Professionisti sanitari in Germania chiedono misure di sicurezza potenziate contro l'ostilità. Markus Beier, a capo dell'Associazione dei Medici di Famiglia e dei Medici di Base, ha espresso preoccupazione al gruppo di stampa Funke, segnalando che il personale sta diventando sempre più vittima di comportamenti violenti e irrispettosi. In precedenza, Andreas Gassen, a capo dell'Associazione dei Medici di Assicurazione Statutaria, aveva espresso preoccupazione per l'aumento di pazienti violenti nelle strutture sanitarie.

Secondo Beier, la violenza fisica vera e propria è un evento raro, ma può verificarsi occasionalmente. Egli attribuisce l'aumento delle aggressioni a un fattore significativo che contribuisce alla carenza di professionisti sanitari in questi contesti: "Se i medici e gli infermieri subiscono regolarmente abusi verbali da parte dei pazienti, l'attrattiva di questa professione diminuisce significativamente", ha spiegato Beier ai giornali Funke.

Beier ha suggerito di includere le pratiche dei medici nella legislazione in corso per rafforzare la protezione delle forze di deployment, su cui il Ministero della Giustizia federale sta attualmente lavorando. La legge proposta mira a rafforzare le pene penali per la tutela dei servizi di emergenza, a seguito di un aumento degli incidenti contro il personale dei servizi di emergenza, come polizia, vigili del fuoco e servizi di soccorso, negli ultimi anni.

In risposta ai commenti di Gassen, il Ministro Buschmann ha espresso l'intenzione di esaminare eventuali modifiche alla riforma prevista. "Vogliamo proteggere i soccorritori come i vigili del fuoco, la polizia e il personale medico nelle ambulanze dalle molestie e dalla violenza", ha detto Buschmann lo scorso martedì al "Neue Osnabruecker Zeitung".

Ha aggiunto: "Stiamo valutando se ci sono circostanze simili nelle pratiche dei medici e un interesse legale corrispondente - intendo discutere personalmente questa questione con il sig. Gassen. È prevista una riunione".

