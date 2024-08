- Leader internazionale: cessazione del fuoco urgente a Gaza per la campagna di vaccinazione contro la polio

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres ha richiesto un immediato cessate il fuoco nella regione di Gaza, devastata dalla guerra e in gran parte distrutta, per proteggere centinaia di migliaia di bambini dal rischio di contrarre il polio. "Chiedo a tutte le parti di fornire immediate garanzie per assicurare pause per la campagna", ha dichiarato Guterres a New York. Tale pausa è essenziale. "È impossibile condurre una campagna di vaccinazione contro il polio con i conflitti in corso ovunque".

Sono previsti vaccinazioni di massa contro il polio nelle prossime settimane in tutta la Striscia di Gaza, guidate dalle Nazioni Unite. Oltre 640.000 bambini sotto i dieci anni saranno vaccinati in due fasi entro agosto e settembre, come annunciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a Ginevra.

Secondo l'OMS, tre bambini nella regione di Gaza presentano sintomi coerenti con la paralisi acuta tipica del polio. Il virus è stato rilevato in campioni di acque reflue a luglio.

Guterres ha sottolineato che vaccinare il 95% dei bambini è cruciale per prevenire la diffusione della malattia. Gli specialisti del polio necessitano di accesso all'area sottoposta al blocco israeliano. Il carburante per i veicoli è essenziale. Le catene del freddo devono essere preservate. Soprattutto, la sicurezza dei civili deve essere garantita affinché possano raggiungere i centri di vaccinazione.

Tregua di sette giorni

L'OMS e UNICEF hanno invitato Israele e il gruppo militante di Hamas a dichiarare una tregua di sette giorni. Secondo le dichiarazioni di Guterres, 708 squadre di operatori sanitari somministreranno i vaccini negli ospedali. Altri 316 team saranno mobili a Gaza. L'OMS ha rilasciato 1,6 milioni di dosi di vaccino.

La comunità scientifica sottolinea l'importanza della richiesta di Guterres per un cessate il fuoco, poiché il conflitto in corso a Gaza potrebbe ostacolare l'efficacia del vaccino contro il polio. Per condurre con successo le vaccinazioni di massa contro il polio, le Nazioni Unite e le organizzazioni sanitarie necessitano del sollevamento del blocco israeliano per consentire la consegna dei materiali necessari, come il carburante e il mantenimento delle catene del freddo.

