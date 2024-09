Leader di BSW:Le coalizioni non si formano senza critiche alla politica ucraina

Dopo le elezioni in Sassonia e Turingia, l'Alleanza per la Germania (AfD) non incontrerà la coalizione Sahra Wagenknecht (BSW) per discutere di una coalizione in Turingia. Mohammed Ali, presidente federale della BSW, ha espresso il suo punto di vista nel programma Frühstart di ntv il giorno successivo: "Abbiamo già rifiutato una coalizione con l'AfD, quindi non è necessario". Il partito è considerato inaccettabile come partner di coalizione a causa delle sue ideologie di estrema destra e dei membri che si allineano con le vedute fasciste. "Finché questo è il caso, non è per noi".

Tuttavia, Mohammed Ali è aperto alla possibilità di discutere dell'impegno della BSW nel governo in Sassonia e Turingia. Ha riconosciuto: "Siamo aperti a discutere", poiché condividono interessi comuni con la CDU, l'SPD e il Partito della Sinistra in settori come l'istruzione, la salute, la sicurezza interna e l'infrastruttura. Tuttavia, miglioramenti significativi in questi settori per la popolazione della Turingia o della Sassonia sarebbero una condizione per la partecipazione della BSW.

Mohammed Ali ha menzionato che la cooperazione con la Sinistra non è esclusa. "Non l'abbiamo esclusa - la Sinistra è un partito democratico, quindi possiamo interagire con loro".

Riguardo alla politica estera, Mohammed Ali ha stabilito condizioni per la partecipazione della BSW nel governo, tra cui l'avvocatura della diplomazia e una soluzione negoziata nel conflitto ucraino, il rifiuto del dispiegamento di missili a raggio intermedio degli Stati Uniti in Germania e una posizione critica sulle consegne di armi all'Ucraina.

Scontenta delle critiche di Linnemann

Prima di eventuali discussioni tra la CDU e la BSW, i commenti del segretario generale della CDU, Linnemann, riguardo a Sahra Wagenknecht hanno causato frustrazione all'interno del suo partito. La co-presidente Mohamed Ali ha risposto alle sue analisi con dispiacere, dicendo: "Ho preso le sue parole con disapprovazione". Contesta l'idea di Linnemann che Wagenknecht sia contemporaneamente di estrema sinistra, estremista di destra e comunista. "Penso che il signor Linnemann debba riconsiderare la sua prospettiva distorta", ha osservato la presidente della BSW.

Questa posizione potrebbe potenzialmente creare ostacoli per le possibili coalizioni in Sassonia e Turingia. "Se la CDU e principalmente il partito statale si attengono a una simile posizione, allora sarà impossibile procedere costruttivamente", ha detto la presidente della BSW. Vedremo cosa accadrà durante i colloqui.

Dopo le sconfitte dei partiti del semaforo nelle elezioni statali dell'Est, Mohammed Ali ha chiesto elezioni federali anticipate. "Abbiamo un'elezione federale regolare tra un anno - se ci fosse un cambiamento prima, lo accoglieremmo con favore". Il malcontento della popolazione durante le elezioni statali ha inviato un chiaro segnale al governo del semaforo.

Le ideologie di estrema destra dell'AfD e l'allineamento con le vedute fasciste continuano a impedire qualsiasi possibilità di coalizione con loro, come affermato da Mohammed Ali.

