Leader dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'epidemia: Mpox non è il nuovo COVID-19

Diversamente dal Coronavirus, la variante SARS-CoV-2, emersa alla fine del 2019, le persone avevano già una comprensione precedente su come combattere il virus monkeypox, come ha affermato Kluge. Tuttavia, c'è meno chiarezza riguardo al funzionamento della variante 1 del monkeypox rispetto alla variante 2, quindi è necessario raccogliere più dati.

Il virus monkeypox è stato identificato per la prima volta in scimmie da laboratorio in Danimarca nel 1958 e veniva comunemente chiamato pox delle scimmie. La variante 1a, ampiamente nota, si diffondeva principalmente dagli animali all'uomo.

Catherine Smallwood, a capo del programma di emergenza dell'OMS, ha sottolineato che non c'è alcuna registrazione di trasmissione della variante 1b dagli animali all'uomo. La variante 1b sembra essere trasmessa "esclusivamente" da persona a persona - e apparentemente in modo più facile rispetto ad altre varianti del monkeypox. Attualmente, la variante 1b è presente nella Repubblica Democratica del Congo e in altri paesi africani come Kenya, Rwanda e Uganda.

L'OMS ha dichiarato il livello di allerta più alto a causa della diffusione del nuovo sottogruppo 1b di monkeypox in queste regioni. Questa specifica variante del virus del monkeypox sembra essere trasmessa principalmente attraverso il contatto sessuale, a differenza della variante 1 del monkeypox che si diffonde attraverso vari contatti.

Kluge ha riconosciuto che i protocolli di trasmissione del monkeypox non sono "chiarissimi". Tuttavia, il rischio di infezione per la popolazione generale rimane "basso". Non sono necessarie misure di lockdown come quelle durante la pandemia di coronavirus, ha concluso.

L'OMS non raccomanda l'uso di mascherine o vaccinazioni di massa. Consiglia solo la vaccinazione contro il monkeypox come misura precauzionale per i gruppi di popolazione più suscettibili durante un'epidemia. Secondo l'OMS, ci sono due vaccini disponibili da qualche tempo: MVA-BN della società farmaceutica danese-tedesca Bavarian Nordic e il vaccino LC16 sviluppato su incarico del governo giapponese.

