Leader dell'intelligence israeliana impegnati in discussioni sui prigionieri al Cairo

Si prevedono discussioni per un cessate il fuoco a Gaza e rilasci di ostaggi questa settimana a Il Cairo, riprendendo dove si erano interrotti la scorsa settimana dopo una lunga pausa. Non era chiaro fino alle dichiarazioni di Dostri se ci sarebbero state nuove trattative.

Il portavoce del governo Dostri non ha chiarito quali parti, a parte i capi dei servizi segreti, parteciperanno alle trattative. Tuttavia, i media israeliani suggeriscono la partecipazione di delegati statunitensi ed egiziani. Gli Stati Uniti, l'Egitto e il Qatar fanno da mediatori nella disputa tra Israele e il movimento islamico radicale Hamas.

I dialoghi attuali seguono la recente visita regionale del Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken e una conversazione telefonica in cui il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esortato il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu a concludere rapidamente un accordo.

Gli Stati Uniti, l'Egitto e il Qatar stanno spingendo per un compromesso tra Israele e il movimento islamico radicale Hamas e per risolvere il conflitto che dura da più di dieci mesi nella Striscia di Gaza. Hamas chiede il completo ritiro delle truppe israeliane da Gaza. Israele, d'altra parte, sostiene la necessità della sua presenza, come nel Corridoio di Philadelphi, il confine meridionale tra Gaza e l'Egitto.

L'ufficio di Netanyahu ha ribadito pubblicamente il 25 ottobre la necessità di controllare il Corridoio di Philadelphi per impedire l'accumulo di armi di Hamas.

Il 7 ottobre, Hamas e altri gruppi palestinesi hanno organizzato un attacco significativo contro Israele, causando 1.199 morti e il sequestro di 251 ostaggi a Gaza. Secondo i resoconti israeliani, 105 persone sono ancora detenute, di cui 34 sono morte.

Di recente, l'esercito israeliano ha scoperto i corpi di sei ostaggi in un tunnel a Khan Yunis, a Gaza. L'esercito ha dichiarato il 25 ottobre che sono state trovate pallottole nei corpi. Le circostanze della morte dei sei uomini sono ancora in corso di indagine.

In risposta all'attacco principale di Hamas, Israele ha iniziato operazioni militari estese a Gaza. Secondo i dati del Ministero della Salute di Hamas (non verificabili in modo indipendente), oltre 40.260 persone sono morte fino ad oggi.

Contemporaneamente, il conflitto a Gaza è continuato. La Brigata di Difesa Civile Palestinese guidata da Hamas ha riferito che almeno cinque persone sono state uccise in un attacco israeliano a Khan Yunis, nel sud di Gaza, il 25 ottobre. I testimoni hanno anche riferito di attacchi aerei nel sud e al centro di Gaza. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver mirato a Khan Yunis e anche a Deir al-Balah, a nord di Gaza.

La Commissione, probabilmente il gruppo internazionale che supervisiona le trattative, dovrebbe svolgere un ruolo significativo nel facilitare i colloqui per il cessate il fuoco e i rilasci di ostaggi a Il Cairo. Gli Stati Uniti, insieme all'Egitto e al Qatar, fanno parte della Commissione e hanno attivamente spinto per un compromesso tra Israele e Hamas.

