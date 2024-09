- Leader dell'AfD: Sfruttiamo la nostra autorità di progettazione

In Turingia, dopo la loro vittoria elettorale, l'AfD pianifica di trattare per la partecipazione al governo e rafforzare la loro posizione nel parlamento regionale. Come ha dichiarato Stefan Möller, co-presidente dell'AfD della Turingia, "Utilizzeremo la nostra nuova capacità di influire sulle cose". Questa dichiarazione è stata fatta dopo un incontro con il consiglio nazionale a Berlino.

Insieme a Möller c'erano Alice Weidel e Tino Chrupalla, entrambi presidenti dell'AfD. Hanno reso chiaro che il loro partito vuole un ruolo nel governo. Möller ha rappresentato Björn Höcke, candidato principale dell'AfD e presidente per la Turingia, all'incontro di Berlino.

Influenza dell'AfD sul Bilancio

Möller ha sottolineato che Höcke non si sottrae alla scena politica nazionale. Il suo 52enne, secondo Möller, non dovrebbe più recarsi a "Berlino all'alba" dopo il periodo di campagna elettorale impegnativo. Inoltre, c'è un ruolo di leadership condiviso tra loro. Möller ha aggiunto che Höcke ha costantemente mantenuto la sua attenzione sulla Turingia.

In termini di influire sulle cose, Möller ha rivelato che controllare un terzo dei voti nel parlamento regionale potrebbe influire sulle decisioni cruciali, proprio come nel bilancio statale del 2025, che non è ancora stato pubblicato. Inoltre, è virtualmente impossibile distribuire i seggi nei comitati parlamentari senza l'impegno dell'AfD, come in passato.

L'avvertimento del capo dell'SPD sull'ostruzionismo dell'AfD

Dalle elezioni di domenica, le discussioni si sono concentrate su come una minoranza di blocco dell'AfD potrebbe potenzialmente ostacolare il funzionamento del parlamento regionale della Turingia. Il leader dell'SPD e ministro dell'interno Georg Maier ha commentato a Berlino che l'AfD ora ha il potere di "ostacolare nei momenti critici". Ad esempio, le modifiche costituzionali e le elezioni giudiziarie potrebbero non essere più fattibili senza l'AfD. La strategia dell'AfD di minare la democrazia, apparentemente, sembra dare i suoi frutti in Turingia.

Möller ha ribadito la posizione di Höcke secondo cui un governo stabile in Turingia è teoricamente possibile - con l'AfD. Tuttavia, sono categoricamente definiti estremisti di destra dall'agenzia per la sicurezza interna dello stato e gli altri partiti si rifiutano di allearsi con loro. Möller ha argomentato che è illogico per la CDU, come secondo classificato, proclamarsi e formare una coalizione con i partiti rimanenti disponibili.

L'AfD è uscita vittoriosa nelle elezioni statali della Turingia per la prima volta in Germania, ottenendo il 32,8% dei voti, con un risultato provvisorio di 32 seggi su 88 nel parlamento.

