Leader della colonia di formiche, inseguitore di bestie e yeti con la figura di un cervo.

Molto da scoprire a Gamescom, Potenzialmente Travolgente. Con Migliaia di Giochi Video da Provare a Colonia, Tenere il Passo Può Essere un Compito Difficile. Ntv.de Elenca Cinque Imperdibili Punti di Interesse dell'Evento.

Disturbo del Colonie di Formiche

Piccole, numerose, diligenti: le formiche. In Disturbo del Colonie di Formiche, assumi il ruolo di un soldato formica che sale i ranghi per diventare un comandante, guidando migliaia di suoi piccoli compagni in battaglia contro termiti e altri insetti. Il gioco strategico fotorealistico non è solo visivamente accattivante, ma anche unicamente creativo nelle sue missioni. Scortare una chiocciola da punto A a B - sembra strano all'inizio. Ma il leader formica sale sulla conchiglia della chiocciola, guidando i suoi battaglioni di diversi tipi di formiche nella difesa contro altri nemici striscianti.

E non è tutto. Altri compiti includono la costruzione di nidi, la raccolta di cibo, il reclutamento di unità o la ricerca di certi odori che possono aumentare il morale della squadra di formiche. Disturbo del Colonie di Formiche è previsto per il rilascio a novembre e puoi già provarlo nella Hall 6 con il publisher Microids.

Monster Hunter: Savana

Questo titolo della lineup di Capcom è un gioco di alto livello alla fiera e continua il successo di Monster Hunter World del 2018. Il sequel vanta miglioramenti visivi e un mondo molto più grande e liberamente esplorabile. Nella Savana, ci sono ora montature da cui cacciare i mostri, che tendono anche ad apparire in branchi.

Gli sviluppatori si concentrano sulle condizioni meteorologiche dinamiche. Ad esempio, il fulmine può rappresentare una minaccia per il giocatore durante la caccia a un mostro. Inoltre, il mondo del gioco è più vivace e vario, pullula di creature nei diversi biomi. La selvaggia caccia al mostro è molto divertente e può essere vista nella Hall 7.

Fiori Sinistri

Se hai apprezzato "Prince of Persia: The Lost Crown" o "Tales of Kenzera: ZAU", ti piacerà Fiori Sinistri. Questo platform 2.5D che combina elementi Soulslike e Metroidvania è un side-scroller impegnativo di Dark Chambers Studios. In un mondo fantasy oscuro invaso dai mostri, ti avventuri come inquisitore. Il livello di difficoltà è piuttosto intenso. In particolare, l'editor del personaggio non lascia desideri inappagati e l'albero delle abilità è enorme.

Durante la sessione di gioco, puoi testare l'introduzione del gioco e affrontare un mini-boss e un boss finale. Scoprirai anche che pochi colpi ti rispediranno all'inizio. Fiori Sinistri è disponibile nella Hall 10.

Crimson Desert

Rimaniamo sui boss battle. La sessione di gioco per l'epico action open-world Crimson Desert è uno spettacolo di boss finale completo. Quattro sfide impegnative attendono i visitatori di Gamescom nella Hall 6. Accanto ad esso: un granchio gigante e una miscela di yeti e cervo.

Gli sviluppatori vogliono principalmente mostrare il sistema di combattimento, ma avrai anche un assaggio delle grafiche mozzafiato e dei disegni paesaggistici elaborati. Despite the merciless boss battles, they're entertaining, as the resurrection function allows for an immediate return to the fight when you're defeated. However, the game's story won't be delved into until its release next year.

Here, the narrative aspect takes a backseat, but Phantom Blade Zero is a delight for fans of polished and swift samurai melee combat. This action-adventure has a striking resemblance to the Dark Souls series, but it's less unforgiving. Once foes are defeated, the player won't have to repeat defeating pesky monsters and bandits.

The Chinese developers at Shadow Game Studio present a brief tutorial for combat techniques, a small area, and three boss battles in their demo. It's a fully-fledged play session that leaves a strong impression with its impressive graphics. You can find this title hidden away in Hall 10.2, ready to be played in the upcoming days.

