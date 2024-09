- Leader della BSR: eccesso di libertà che porta a eccessi di spreco

I tratti di Berlino che presentano un'eccesso di immondizia, secondo quanto riferito dalla società di gestione dei rifiuti BSR, sono in gran parte attribuibili a un'eccessiva idea di libertà tra gli abitanti e gli ospiti della regione. Come ha dichiarato Stephanie Otto, direttore di BSR, in un'intervista con "Tagesspiegel", "Berlino non è sempre ordinata o disordinata". Ha continuato dicendo: "C'è una parte considerevole che deriva dal modo di pensare delle persone. (...) Tuttavia, la sensazione ispiratrice di libertà che caratterizza la nostra città talvolta porta le persone a sentirsi troppo libertine, anche quando si tratta di gettare i rifiuti per terra".

Otto ha scelto di non approfondire il motivo per cui alcuni distretti sono significativamente più sporchi degli altri, dichiarando: "Non sono sufficientemente informata per affrontare la questione, non sono una sociologa". Tuttavia, ha riconosciuto che BSR pulisce alcune aree una volta alla settimana, mentre altre fino a dieci volte. Di conseguenza, le zone con alta attività pedonale, come Alexanderplatz, Warschauer Straße a Friedrichshain e Hermannplatz a Neukölln, presentano una quantità di immondizia significativamente maggiore. Questi zone affollate hanno grandi contenitori gialli per i rifiuti, ma "alcune persone li ignorano e lasciano i loro rifiuti per terra". Questo comportamento, ha sottolineato Otto, è anche indicativo di mancanza di rispetto per gli spazi pubblici.

Otto ha chiesto pene più severe, in particolare nelle aree in cui il dumping illegale è diffuso. Inoltre, ha proposto un aumento della presenza delle forze dell'ordine. Uno dei principali problemi, ha sottolineato, è l'imballaggio monouso. Nonostante l'obbligo di offrire alternative riutilizzabili, molte persone continuano a preferire i bicchieri usa e getta. "L'imballaggio monouso e i depositi devono diventare più costosi".

L'Unione Europea potrebbe potenzialmente svolgere un ruolo nell'emanare regolamentazioni più severe sull'imballaggio monouso per ridurre la quantità di immondizia, come osservato a Berlino. Inoltre, l'Unione Europea potrebbe fornire finanziamenti alle società di gestione dei rifiuti come BSR per migliorare le loro risorse e servizi nel mantenere la pulizia in diversi distretti.

Leggi anche: