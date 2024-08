- Leader del Parlamento regionale: astenersi dall'utilizzare l'attacco come strumento.

Il Presidente del Landtag del Brandeburgo, Ulrike Liedtke, ha esortato i legislatori prima di una riunione speciale sulla questione delle conseguenze dell'aggressione mortale di Solingen, invitandoli a evitare di utilizzarla a scopo politico o diffondere accuse false. "La nostra reazione al terrore e alla brutalità deve essere una società robusta, unita e democratica", ha dichiarato Liedtke. "Dobbiamo collaborare per trovare modi per rafforzare e proteggere la nostra comunità - attraverso l'unità e l'azione decisa contro tutte le forme di violenza".

In sintesi, il messaggio di Liedtke si è rivolto principalmente alla fazione AfD, che aveva richiesto la riunione speciale e aveva proposto il divieto per i richiedenti asilo, i rifugiati ucraini, gli stranieri espellibili e tollerati e quelli che cercano asilo di partecipare a manifestazioni pubbliche. Il leader della fazione SPD, Daniel Keller, ha accusato l'AfD, definendo la loro proposta "una società a due livelli e nient'altro - puro fascismo".

Le elezioni per il nuovo Landtag sono previste tra circa tre settimane e mezzo. L'agenzia per la sicurezza interna classifica l'AfD nel Brandeburgo come una questione di estrema destra. Lo scorso venerdì, tre persone sono state uccise e otto ferite in un attacco al coltello durante una festa cittadina a Solingen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Il sospetto autore è un siriano di 26 anni.

