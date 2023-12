William J. Barber II

Leader dei diritti civili: Perché non ho potuto guardare "Il colore viola" con mia madre

Il nostro viaggio al cinema è stato anche un regalo per me. Non so quanti anni mi restano da vivere con mia madre. Questi momenti sono preziosi e sono stato grato di essere tornato a casa nella Carolina del Nord orientale per godermi questo film insieme a lei. Purtroppo, i nostri piani sono stati interrotti quando il gestore del cinema AMC locale ha scelto di chiamare la polizia piuttosto che accogliere la mia disabilità.

Da oltre 30 anni soffro di una forma di artrite chiamata spondilite anchilosante. Cammino con due bastoni e devo chiedere a un assistente di portarmi dietro una sedia alta ovunque vada perché la mia anca è fusa e non posso piegarmi per sedermi su una sedia bassa.

Quando da giovane sono stato reso invalido da questa malattia, ho lottato contro una grave depressione. Temevo di dover vivere il resto dei miei giorni in un letto di una casa di cura. Ma mia madre, una pianista, venne in ospedale e suonò degli inni, mentre un team di medici, terapisti, allenatori di nuoto e guerrieri della preghiera si unirono per aiutarmi a capire che, nonostante il mio corpo fosse rotto, potevo imparare un nuovo modo di muovermi nel mondo.

Guardando indietro, ora capisco che il mio ministero pubblico è stato plasmato da un'attenzione ai vulnerabili che forse non avrei mai apprezzato se non fossi diventato vulnerabile io stesso.

Oggi insegno agli studenti che si preparano al ministero alla Yale Divinity School. Dico loro che devono impegnarsi a fondo per comprendere la Bibbia, la teologia, la storia e la pratica pastorale se vogliono intraprendere il ministero di Gesù; ma insegno loro anche che non c'è modo di seguire Gesù senza imparare a prestare attenzione alle persone che sono spezzate e vulnerabili nella società. "Tutto quello che avete fatto al più piccolo di questi", dice Gesù nel Vangelo di Matteo, "l'avete fatto a me". Se l'immagine di Dio è in ogni persona, la teologia insegna che ci sfugge qualcosa della verità su Dio se una persona viene esclusa.

Questo non è solo un valore cristiano, ma un principio fondamentale dell'esperimento democratico americano. Le promesse di libertà e uguaglianza si basano sull'impegno condiviso di far sentire ogni voce - una pratica democratica che richiede sistemazioni per le persone diversamente abili.

Sebbene ci siano voluti secoli prima che l'Americans with Disabilities Act (ADA) diventasse legge, esso si basa sulla disposizione del 14° emendamento di uguale protezione dalla legge per garantire gli alloggi pubblici a tutte le persone in base al Titolo III. Gli Stati Uniti non fanno queste sistemazioni solo come concessione alle richieste di coloro che protestano. Ci impegniamo come popolo perché crediamo di essere migliori con il contributo di coloro che altrimenti potrebbero essere esclusi.

Quando il direttore del cinema AMC mi ha detto che non potevo usare la sedia che mi permette di partecipare alla vita pubblica, dicendo che non era una sedia a rotelle, non l'ho sfidata semplicemente perché volevo vedere un film con mia madre. L'ho sfidata perché so di aver portato questa stessa sedia nelle aule e nei pulpiti di tutto il Paese, alle riunioni alla Casa Bianca e a Capitol Hill. Se non posso sedermi sulla mia sedia in un cinema di Greenville, nella Carolina del Nord, so che ci sono migliaia di altre persone che saranno escluse dagli spazi pubblici di questa nazione. E so anche cosa si prova a non potersi unire alla mia famiglia per una gita o per partecipare a una riunione perché uno spazio non è accessibile.

Ecco perché non ho potuto semplicemente andarmene quando il direttore di un teatro mi ha detto che non poteva accogliere la mia disabilità. Mi ha fatto piacere sentire l'amministratore delegato di AMC, Adam Aron, che si è scusato a nome dell'azienda e ha organizzato un viaggio in North Carolina per incontrarmi.

Mi dispiace che io e mia madre non abbiamo potuto goderci "Il colore viola" insieme, ma credo anche che la democrazia dipenda dall'impegno ad andare avanti insieme. Non voglio che questa storia riguardi l'errore di un manager o la mia delusione. Vorrei che riguardasse tutti noi, che ci rendessimo conto di quanto sia importante includere le persone che potrebbero non essere in grado di partecipare alle attività pubbliche senza particolari accorgimenti. Voglio vedere nuove politiche, formazione e un rinnovato impegno aziendale affinché, ogni volta che un americano vede "AMC", sappia che significa "Accommodates Me with Courtesy".

Dopo che siamo usciti dal cinema, mia madre mi ha detto: "Non capisco perché la gente non possa essere semplicemente decente". Non mi vergogno della mia disabilità, ma mi vergogno che, in un momento in cui dobbiamo affrontare la guerra, la povertà e una serie di sfide reali in questo mondo, qualcuno scelga di usare il proprio potere per negare a una persona disabile una sistemazione ragionevole.

Per alcuni è facile disperarsi di fronte a tanta disumanità, lamentando che l'esperimento americano di democrazia multietnica sembra disfarsi. Ma ogni volta che mi trovo di fronte alla disperazione, la mia mente torna a quel letto d'ospedale in cui mi sentivo così sola e senza speranza, e mi ricordo di ciò che ho imparato dalla mia esperienza: quando ci riuniamo tutti insieme, c'è un Potere più grande di quanto ognuno di noi possa immaginare, che può apparire per creare una via d'uscita dal nulla. Questo non vale solo per la nostra vita personale; è la buona notizia di cui abbiamo bisogno anche in politica. Quando le persone spezzate e rifiutate si uniscono e insistono per essere ascoltate, c'è il potere di far risorgere le ossa secche e di ridare vita a una democrazia che alcuni considerano ormai troppo lontana.

Questa è la speranza che mi ha permesso di pregare per la direttrice dell'AMC e per la polizia che mi ha chiamato questa settimana, ed è la speranza che mi spinge a lottare per il cuore della democrazia americana mentre ci avviciniamo al 2024.

Fonte: edition.cnn.com