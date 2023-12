Leader dei diritti civili e gruppi di salute pubblica spingono l'amministrazione Biden ad agire sul divieto del mentolo

I gruppi hanno affermato che l'amministrazione starebbe tirando per le lunghe per evitare di alienarsi gli elettori neri, che hanno una probabilità sproporzionata di fumare mentolo.

"La nostra preoccupazione per il ritardo è che non c'è alcun motivo per farlo", ha dichiarato alla CNN Yolonda Richardson, presidente e amministratore delegato della Campaign for Tobacco-Free Kids, intervenuta all'incontro. "Non sono nella loro posizione, ma penso che se stai soppesando due diversi interessi in competizione che sono importanti per te, allora fai la cosa giusta, che ne dici?".

In ottobre la Food and Drug Administration statunitense ha dichiarato alla CNN che il divieto è una "priorità assoluta per la FDA" e la Richardson ha affermato che inizialmente l'amministrazione si era impegnata ad agire entro la fine dell'anno.

"Questa è la loro regola", ha detto la Richardson. "Si spera che la scienza sia sufficiente".

Ha detto di aver lasciato l'incontro di martedì con la sensazione "abbastanza positiva" che le preoccupazioni dei gruppi siano state ascoltate, ma ha anche detto che c'è ancora la sensazione che debbano continuare a fare pressione sull'amministrazione per agire.

Preoccupazioni per i ritardi

Sebbene la FDA abbia preso in considerazione la possibilità di vietare le sigarette al mentolo per quasi un decennio, solo a ottobre ha finalmente compiuto quello che i gruppi antitabacco hanno definito un passo avanti "epocale", inviando alla Casa Bianca le regole definitive sulla questione per la revisione.

Nell'ampio processo di regolamentazione del governo federale, l'agenzia che regolamenta il tabacco non può semplicemente finalizzare una regola e far entrare in vigore un divieto. L'Ufficio per la gestione e il bilancio della Casa Bianca deve approvare la proposta della FDA.

Ma quando all'inizio di dicembre il governo federale ha pubblicato la sua lista delle cose da fare, chiamata "Unified Agenda of Regulatory and Deregulatory Actions", ha indicato che la norma definitiva sul mentolo non era prevista prima di marzo.

Con le preoccupazioni che serpeggiano, una coalizione di oltre una dozzina di gruppi di alto profilo per i diritti civili e la salute pubblica ha dichiarato di aver incontrato martedì il Segretario per la Salute e i Servizi Umani Xavier Becerra e i leader della Casa Bianca per incoraggiarli a emanare subito un divieto.

"Si tratta di una questione di salute pubblica che non aveva nulla a che fare con la politica, ma che ora ha tutto a che fare con la politica", ha dichiarato Carol McGruder, membro fondatore e co-presidente dell'African American Tobacco Control Leadership Council, che ha partecipato all'incontro alla Casa Bianca.

"Questo prodotto ha ucciso un milione di neri negli ultimi 20 anni. È il killer numero uno e quindi deve essere sempre tra le prime cinque priorità politiche", ha detto McGruder.

All'incontro virtuale hanno partecipato l'American Heart Association, l'American Lung Association, la Truth Initiative, l'African American Tobacco Control Leadership Council, il National Council of Negro Women, il NAACP, la National Coalition on Black Civic Participation e altri che chiedono un'azione immediata sul tabacco aromatizzato.

L'Ufficio per la gestione e il bilancio della Casa Bianca, che supervisiona i regolamenti dell'esecutivo, non ha risposto alla richiesta della CNN di commentare lo stato della norma.

"Come prassi standard per tutte le norme, l'OIRA lavora per programmare incontri con tutti i richiedenti mentre la norma è in fase di revisione. L'OIRA non approva i partecipanti", ha dichiarato un funzionario dell'amministrazione, riferendosi all'Office of Information and Regulatory Affairs, una parte dell'Office of Management and Budget.

Il potenziale per salvare vite umane

Sebbene il numero di persone che fumano sigarette negli Stati Uniti sia sceso a uno dei livelli più bassi della storia, la percentuale di coloro che fumano mentolo è aumentata, secondo il CDC. Il fumo è ancora la prima causa di morte evitabile negli Stati Uniti.

La questione è particolarmente importante per la comunità nera perché per decenni l'industria del tabacco ha commercializzato in modo aggressivo il mentolo nei loro confronti, una mossa che ha dato i suoi frutti. Uno studio del 2020 ha dimostrato che, sebbene il 43% di tutti i fumatori adulti fumasse mentolo, più dell'83% dei fumatori neri lo faceva.

Secondo uno studio del 2022, vietare le sigarette al mentolo salverebbe fino a 654.000 vite negli Stati Uniti nell'arco di 40 anni, comprese quelle di 255.000 membri della comunità nera .

Secondo uno studio del Council on Foreign Relations, inoltre, eliminerebbe alcune delle significative disparità sanitarie esistenti negli Stati Uniti tra bianchi e neri.

I neri muoiono a tassi significativamente più alti rispetto ai bianchi per malattie legate al fumo, tra cui ictus, malattie cardiache e cancro ai polmoni; i neri rappresentano il 12% della popolazione degli Stati Uniti, ma la comunità è responsabile del 41% dei decessi prematuri legati al fumo e del 50% degli anni di vita persi associati all'uso di prodotti del tabacco al mentolo tra il 1980 e il 2018, secondo uno studio.

Secondo lo studio del Council on Foreign Relations, se il mentolo fosse vietato, il divario tra le morti per cancro ai polmoni dei neri e dei bianchi si ridurrebbe entro cinque anni .

Un divieto del mentolo potrebbe anche impedire ai bambini di prendere il vizio. Gli studi dimostrano che le sigarette al mentolo sono attraenti per i nuovi fumatori, perché l'aroma maschera il gusto e l'odore sgradevoli che scoraggiano alcuni nuovi fumatori. Il mentolo, inoltre, anestetizza la gola, rendendo più facile l'inalazione profonda del pericoloso fumo.

Secondo il CDC,più della metà dei ragazzi che fumano sceglie sigarette al mentolo. Alcuni studi hanno rilevato che i bambini che fumavano mentolo avevano maggiori probabilità di diventare fumatori regolari rispetto ai fumatori occasionali.

Nel corso dell'incontro di questa settimana, la coalizione ha analizzato molte di queste statistiche e la McGruder ha dichiarato di esserne uscita fiduciosa. I funzionari dell'amministrazione sembravano "impegnati e attenti", ha detto. È stato utile anche il fatto che tra i partecipanti ci fossero organizzazioni potenti "che godono della stima della nostra gente", ha detto, e che rappresentano gli elettori neri, di cui l'amministrazione avrà bisogno nelle elezioni del prossimo anno.

Anche la dottoressa Kimberly Jefferies Leonard, vicepresidente dell'American Cancer Society Cancer Action Network, si è detta ottimista dopo l'incontro.

"Penso che, visto il numero di persone che si sono presentate e che hanno partecipato, credo che l'amministrazione ci abbia ascoltato e abbia sentito il nostro appello e il nostro grido", ha detto.

L'American Heart Association, anch'essa rappresentata all'incontro, ha dichiarato di aver apprezzato l'opportunità di parlare con la Casa Bianca.

"Mentre continuiamo ad aspettare le regole definitive, le aziende del tabacco continuano a prendere di mira le comunità e ad attirare nuovi utenti con sigarette al mentolo e sigari aromatizzati. La ricerca è completa. Le prove sono chiare. L'attesa deve finire", ha dichiarato Nancy Brown, CEO dell'American Heart Association, in un'e-mail alla CNN.

L'opposizione di altri gruppi

La coalizione sperava che l'incontro avrebbe contrastato la narrazione proposta da gruppi che ricevono finanziamenti dall'industria del tabacco, come il National Action Network del reverendo Al Sharpton, che si è incontrato di recente con la Casa Bianca nel tentativo di opporsi alla regolamentazione.

All'inizio di dicembre, il calendario pubblico degli incontri dell'amministrazione Biden mostrava una recente pressione a tutto campo da parte dell'industria del tabacco. Dei 41 incontri sulla norma sul mentolo avvenuti nell'ultimo mese, 38 erano con gruppi dell'industria del tabacco e loro alleati.

Uno degli argomenti addotti da questi gruppi è che un divieto criminalizzerebbe i fumatori di mentolo e incoraggerebbe interazioni più letali con la polizia. La FDA e i sostenitori della lotta al tabagismo affermano che non è così.

"Non si tratta della singola persona in strada", ha detto McGruder. "Fumare una sigaretta al mentolo non è illegale. Se ne hai una o se ne fai una, sono affari tuoi. Qui si tratta dell'industria del tabacco, che sta facendo tutto il possibile per mantenere i suoi ganci nella nostra comunità".

Anche Justin Bibb, sindaco di Cleveland, una città chiave in uno Stato chiave in qualsiasi elezione presidenziale, ha partecipato all'incontro di martedì con la Casa Bianca. Il divieto del mentolo è importante per lui sia a livello personale che politico.

"Ho perso mio padre troppo presto perché era dipendente dalle sigarette - le Newport, per la precisione - e anche mio nonno è morto di cancro ai polmoni, quindi ho visto tanti casi, da bambino cresciuto in città e da sindaco, in cui le aziende del tabacco stanno sfruttando la comunità nera", ha detto Bibb.

Cleveland, che è composta per oltre il 46% da neri, è in testa alla classifica nazionale con un tasso di fumo del 35%, più di tre volte superiore alla media nazionale.

Quest'anno, Bibb ha presentato un piano per vietare la vendita di prodotti di tabacco aromatizzato nella sua città, ma i repubblicani del parlamento statale dell'Ohio affermano di voler impedire ai governi locali di emanare tali divieti. Con un'autorità limitata, Bibb ha detto che un'azione federale è assolutamente necessaria.

"È giunto il momento di ottenere una vera leadership da parte del Presidente e del Congresso per vedere un vero cambiamento in questo campo", ha detto.

Un divieto sarebbe una dichiarazione importante, ha detto Jefferies Leonard.

"Dichiara che l'amministrazione si preoccupa delle vite dei neri e trasmette alle nostre comunità il messaggio che l'amministrazione ritiene che le vite dei neri siano davvero importanti".

RJ Reynolds, il produttore delle sigarette Newport, la marca di sigarette al mentolo più popolare del Paese, ha dichiarato in una dichiarazione alla CNN all'inizio di dicembre che un divieto farebbe molto più male ai fumatori neri che bene.

"Reynolds è stata chiara sulla sua posizione riguardo al divieto del mentolo: siamo fermamente convinti che esistano modi più efficaci per ridurre i danni del tabacco piuttosto che vietare i prodotti. Un divieto sulle sigarette al mentolo danneggerebbe, e non gioverebbe, alla salute pubblica", si legge nella dichiarazione.

La McGruder è contrariata dal fatto che le aziende del tabacco parlino di come un divieto possa danneggiare la comunità: "È così cinico che stiano ribaltando il loro obiettivo razzista e pernicioso nei confronti della nostra comunità", ha detto.

Il divieto non può essere lasciato agli Stati. Due di essi, il Massachusetts e la California, hanno vietato le sigarette al mentolo con un certo successo, ma non senza reazioni.

Quando la California ha approvato il divieto sul mentolo, l'industria ha presentato un referendum per mantenere i prodotti sugli scaffali. Gli elettori hanno respinto la richiesta, ma le aziende hanno proposto nuovi prodotti con sostanze chimiche "non al mentolo", secondo McGruder, per imitare il mentolo. L'industria ha anche fatto causa allo Stato.

"È una storia infinita. Ecco perché dobbiamo agire a livello federale", ha detto McGruder. "Abbiamo bisogno di protezione da questa industria che è rabbiosa e non si fermerà".

Ricevi la newsletter settimanale della CNN Health

Iscriviti qui per ricevere ognimartedìThe Results Are In con il Dr. Sanjay Guptaedal team della CNN Health.

Il suo gruppo e gli altri dicono che intendono mantenere alta la pressione. Il 18 gennaio si terrà a Washington un "funerale del mentolo" per riconoscere i 45.000 neri che muoiono ogni anno per malattie legate al tabacco e per incoraggiare la Casa Bianca ad agire subito.

Se il divieto verrà introdotto, allora "inizierà il vero lavoro", ha detto McGruder. Occorreranno risorse aggiuntive, programmi di disassuefazione dal fumo culturalmente appropriati e sforzi per eliminare il razzismo sistemico e affrontare meglio i determinanti sociali della salute.

"Abbiamo bisogno dello stesso vigore e della stessa attenzione che l'industria ci ha dato nel seminare la nostra comunità con la dipendenza", ha detto McGruder. "Abbiamo bisogno della stessa attenzione e dello stesso amore da parte del nostro Paese, del nostro governo, della FDA, del CDC, per aiutare le persone ad abbandonare questi prodotti che creano dipendenza".

Betsy Klein, René Marsh e Brenda Goodman della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com