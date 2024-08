- Le zone rurali forniscono finanziamenti per i piani di gestione del calore urbano

A partire da ottobre, i comuni della Turingia riceveranno finanziamenti dallo stato per lo sviluppo dei loro progetti di riscaldamento locale. Il governo ha emanato un regolamento per il rimborso delle spese relative alla creazione dei piani di riscaldamento, come annunciato dalla Cancelleria di Stato a Erfurt. La Turingia diventa il primo stato federale a stabilire regolamentazioni per il finanziamento della pianificazione municipale del riscaldamento.

Quest'anno, lo stato contribuirà con sette milioni di euro dal suo bilancio. A partire dal 2025, i fondi annuali saliranno a circa dieci milioni di euro. L'allocazione dipenderà dalle dimensioni del comune. Il Ministro dell'Energia Bernhard Stengele (Verdi) ha dichiarato: "Questa legge ora porta chiarezza". Il parlamento statale aveva approvato la legislazione relativa in giugno.

Si prevede una spesa totale di cinquanta milioni di euro.

L'assistenza finanziaria coprirà l'assunzione del personale specializzato necessario, l'ottenimento di pareri di esperti esterni e la partecipazione ai processi di coinvolgimento pubblico. Secondo la Cancelleria di Stato, il governo statale prevede di spendere circa cinquanta milioni di euro per il personale e la pianificazione esterna entro il 2028, provenienti dal bilancio del Ministero dell'Energia.

La pianificazione del riscaldamento comporta l'esame dello stato attuale e delle possibilità, la progettazione di una strategia per l'attuazione e il coinvolgimento del pubblico. Una volta finalizzato il piano di riscaldamento, saranno determinati i costi effettivi, assicurando che ogni autorità responsabile riceva i fondi necessari.

La pianificazione del riscaldamento municipale è un aspetto cruciale della transizione al riscaldamento, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2, in particolare da edifici. Stengele ha dichiarato: "Più rapidamente i comuni procederanno con la loro pianificazione e migliore sarà, prima i proprietari di case avranno chiarezza sulle loro opzioni, come la rete di riscaldamento o le pompe di calore".

