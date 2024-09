Le zone lungo l' Oder sono attualmente sotto vigilanza accentuata.

Allerta Massima: Il Fiume Oder in Brandeburgo Raggiunge il Livello di Allarme 3, Livello 4 Imminente: I livelli delle acque del fiume Oder a Ratzdorf, nel Brandeburgo, hanno superato la soglia dei 5,60 metri, portando il livello di allarme a 3. Gli esperti prevedono che il livello di allarme 4, che indica una grave inondazione e situazioni potenzialmente pericolose per la vita, verrà raggiunto entro martedì.

Secondo la definizione dello stato, il livello di allarme 3 indica un "grande inondazione", che richiede alle persone di evitare le aree a rischio di inondazione. Se i livelli delle acque superano i 5,90 metri, segnalando il livello di allarme 4, ciò indicherà una "gravissima inondazione" con potenziale "pericolo per la vita".

Le autorità prevedono che i livelli delle acque non diminuiranno fino a venerdì. Ratzdorf, un villaggio situato alla confluenza dell'Oder e della Neisse, situato circa 40 km a sud di Frankfurt (Oder), ha iniziato a costruire un muro di difesa dalle inondazioni lungo 152 metri e alto 1 metro il lunedì.

Ratzdorf ha subito l'ira di un'inondazione dell'Oder nel 1997. Allora il livello delle acque ha raggiunto quasi i 6,90 metri. In quel momento, Ratzdorf non aveva nemmeno una diga per la protezione. Da allora sono stati effettuati significativi investimenti per rafforzare la protezione dalle inondazioni sull'Oder per diversi milioni di euro.

Frankfurt (Oder) si prepara alle inondazioni imminenti

Per proteggere le dighe, Frankfurt (Oder) ha già vietato l'accesso alle sue strutture. Numerosi visitatori avevano recentemente visitato la riva dell'Oder per osservare l'aumento graduale dei livelli delle acque. L'amministrazione comunale ha giustificato questa decisione affermando che il turismo nelle aree inondate era scoraggiato.

I livelli delle acque a Frankfurt (Oder) potrebbero passare al livello di allarme 3 - il secondo livello di allarme più alto - nel corso di martedì. Da martedì in poi, l'accesso alle dighe e alle strade sarà autorizzato solo per i team di emergenza impegnati nella gestione delle inondazioni.

Attualmente, la massima inondazione è arrivata a Nowa Sol, una città polacca situata a circa 90 km a est del confine tedesco. Il livello delle acque lì è di 6,45 metri, secondo l'Istituto Meteorologico. Quando i livelli delle acque raggiungono i 4,5 metri, viene attivato uno stato di allarme a Nowa Sol. Tuttavia, la situazione è sotto controllo, secondo gli aggiornamenti sui social media del sindaco della città.

I residenti vicino a Ratzdorf devono essere vigili, poiché i livelli delle inondazioni potrebbero aumentare ulteriormente e raggiungere il livello di allarme 4, ponendo significativi pericoli. A causa dell'alta allerta delle inondazioni, Frankfurt (Oder) ha limitato l'accesso alle sue strutture per garantire la sicurezza.

