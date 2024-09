Le volpi di Berlino hanno superato con facilità l'opposizione danese

Il viaggio verso la conquista di una seconda vittoria nella fase a gironi della Champions League per la squadra di handball dei Berlin Foxes è impegnativo e difficile. Tuttavia, il loro attacco inarrestabile e la difesa potenziata li posizionano alla fine come favoriti in Danimarca.

Nel loro ultimo incontro esterno contro i vicecampioni danesi Fredericia HK, i Berlin Foxes hanno vinto con un punteggio di 38:32 (17:17). Dopo tre partite, ora vantano due vittorie e una sconfitta. I migliori marcatori per la squadra di Berlino sono stati Lasse Andersson con otto goal, Mathias Gidsel, il Miglior Handboller del Mondo, e Jerry Tollbring, entrambi a quota sette.

L'inizio della partita è stato abbastanza equilibrato. La squadra della Bundesliga è riuscita a prendere il comando solo dopo circa otto minuti. I berlinesi si sono dimostrati formidabili in attacco, sfruttando gli errori di Fredericia con una serie di 5:1, che li ha messi in vantaggio (9:5).

Tuttavia, i Foxes hanno poi iniziato a commettere errori tecnici inutili e i problemi difensivi delle partite precedenti sono riaffiorati. Fredericia ne ha approfittato, in particolare al centro, dove l'ex berlinese Evgeni Pevnov, che aveva guidato i Foxes alla vittoria nella Coppa Europa EHF del 2015, si è spesso trovato senza marcatura, permettendogli di segnare. Pertanto, il vantaggio è stato perso prima dell'intervallo.

Pareggio spettacolare

"Avremmo potuto allungare il vantaggio, ma abbiamo avuto troppi turnover in attacco. Siamo stati soddisfatti del pareggio all'intervallo, especially given Lasse Andersson's goal," ha commentato l'allenatore Jaron Siewert. Andersson ha quasi segnato dalla linea centrale mentre suonava la sirena dell'intervallo, fissando il punteggio sul 17:17.

Al ritorno in campo, i Foxes hanno dimostrato maggiore determinazione e hanno rapidamente ripreso il comando con una serie di 6:2. "L'inizio del secondo tempo era più in linea con le nostre aspettative, concentrandoci sulla difesa e sui salvataggi del portiere," ha detto Siewert. "Abbiamo eccelso in questo settore per 15 minuti, ma Fredericia ha creato opportunità con passaggi precisi. Siamo contenti della vittoria e della nostra alta efficienza davanti alla porta avversaria, ma abbiamo incontrato difficoltà in difesa." Nonostante ciò, i Foxes hanno continuato a soffocare la squadra danese con il loro attacco potente fino al fischio finale.

Dopo la loro vittoria impressionante, i Berlin Foxes si preparano per il prossimo incontro di Champions League, utilizzando la loro bravura sportiva per mantenere la loro posizione tra i contendenti. Il spettacolare pareggio di Lasse Andersson contro Fredericia HK ha dimostrato la resilienza e lo spirito di squadra della squadra di fronte alle avversità.

