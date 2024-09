- Le volpi celebrano il trionfo nella Super Cup: "Vittoria rivoluzionaria"

I Volpi sono in forma per la Bundesliga di handball, dopo la loro vittoria nella Supercoppa della scorsa settimana. Hanno festeggiato trionfalmente sabato sera a Düsseldorf dopo la loro vittoria per 32:30 contro i campioni in carica e vincitori della coppa SC Magdeburg. "Siamo entusiasti di aver conquistato questo titolo storico", ha dichiarato l'allenatore Jaron Siewert dopo la partita.

Il primo titolo della nuova stagione appartiene alle Volpi. "È un chiaro messaggio alla lega che siamo pronti a vincere partite come questa contro Magdeburgo", ha detto il capitano Fabian Wiede su Dyn. Il 30enne è ottimista sulla forma della sua squadra. "Se tutti sono in forma e in salute, possiamo competere al top. Lo abbiamo dimostrato oggi", ha aggiunto.

Rompendo il Codice Contro Magdeburgo

I berlinesi sono finalmente riusciti a interrompere la loro serie di sconfitte contro i loro rivali. "Battere Magdeburgo è un grande traguardo per noi e ci fa sentire bene", ha detto il portiere Dejan Milosavljev, che ha fatto interventi cruciali durante la partita, contribuendo significativamente al loro primo titolo nazionale dal 2014. In passato, le Volpi avevano perso contro Magdeburgo sia alla IHF Super Globe che alla European League. Questo potrebbe essere il motivo per cui volevano questa vittoria più di Magdeburgo sabato. "Abbiamo dato il massimo dall'inizio alla fine e siamo rimasti fedeli al nostro piano di gioco", ha detto il danese campione olimpico Lasse Andersson.

Godendosi il Momento Dopo un Periodo di Preparazione Turbolento

Per Siewert, la vittoria in coppa è stato un passo positivo nella loro partita. "Abbiamo fatto una buona prestazione. Abbiamo fatto pressione sulla difesa e siamo stati più presenti nella seconda metà", ha detto. Un traguardo dopo un periodo di preparazione difficile con assenze olimpiche e preoccupazioni per gli infortuni.

Le Volpi hanno un'altra settimana prima dell'apertura della Bundesliga contro ThSV Eisenach (20:00 / Dyn). "E ogni giocatore sa cosa sta arrivando", ha avvertito Wiede. Siewert vuole sfruttare al meglio questi ultimi giorni. "C'è un po' più di tempo per quelli che tornano, ma poi si va a tutto gas", ha detto.

La vittoria nella Supercoppa contro SC Magdeburg ha dato alle Volpi un buon inizio nella stagione, poiché ora detengono il primo titolo. Nella loro prossima apparizione alla Supercoppa contro Magdeburgo alla IHF Super Globe e alla European League, le Volpi sono state sconfitte, rendendo questa vittoria ancora più gratificante.

Leggi anche: