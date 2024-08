Le voci suggeriscono che l'elicottero di Raisi si sia schiantato a causa del peso eccessivo.

Investigatori iraniani hanno concluso sin dal principio che l'incidente del elicottero che ha causato la morte del Presidente Raisi non era intenzionale. Hanno attribuito l'incidente al numero eccessivo di passeggeri a bordo. Nel frattempo, il nuovo presidente è libero di assemblare il suo gabinetto, un compito che non è privo di critiche.

Come riportato da Fars, le autorità di sicurezza sono certe che l'incidente dell'elicottero è stato un incidente. L'esercito aveva precedentemente dichiarato a maggio che non c'erano segni di attività criminali nell'incidente. Secondo Fars, c'erano più passeggeri a bordo di quanto consentito dai protocolli di sicurezza. L'incapacità dell'elicottero di salire a causa dell'eccesso di carico è stata la causa dell'incidente. Gli investigatori hanno escluso qualsiasi interferenza con i sistemi elettronici o hacking. Non sono state trovate tracce di sostanze tossiche.

L'incidente tragico è avvenuto il 19 maggio nel nord-ovest dell'Iran, durante il viaggio del elicottero presidenziale verso Tabriz. Tutti gli otto occupanti, compreso il Ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian, sono morti nell'incidente.

Peseschkian Mostra i Muscoli in Parlamento

Il sostituto di Raisi è il riformatore Massud Peseschkian. Il suo gabinetto è stato approvato dal parlamento iraniano, con tutti i 19 ruoli ministeriali riempiti in una sessione parlamentare trasmessa dalla televisione di stato. Peseschkian ha concesso compromessi per far passare i suoi candidati preferiti a causa dell'opposizione parlamentare. Come ministro degli Esteri, ha nominato il 61enne Abbas Aragtschi, un diplomatico di carriera che promuove il dialogo con l'Occidente.

Peseschkian aveva inizialmente immaginato "candidati ideali" per il suo gabinetto, ma la mancanza di approvazione parlamentare lo ha costretto a compromessi. Valuta un governo basato sul consenso piuttosto che spingere la sua visione ideale.

Etemad, un quotidiano riformista, ha riferito che si trattava della prima volta in 23 anni che il parlamento iraniano approvava all'unanimità le nomine del presidente.

Dopo il voto, Peseschkian ha condiviso una foto di sé con il presidente del parlamento conservatore Mohammed Bagher Ghalibaf e il presidente della Corte Suprema di Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, sul servizio X, con la didascalia "Consenso per l'Iran". Ghalibaf ha assicurato su X che il parlamento avrebbe sostenuto il governo nell'affrontare i problemi del paese.

Il Doppio delle Donne, la Metà del Riconoscimento

Peseschkian è uscito vittorioso dalle elezioni presidenziali iraniane di luglio. Come unico candidato riformista, ha ricevuto un ampio sostegno.

Il nuovo ministro degli Esteri, Aragtschi, è noto per promuovere il dialogo con l'Occidente, ma recentemente ha espresso il suo "sostegno incondizionato per l'asse della resistenza". Questa alleanza include gruppi contrari a Israele come l'organizzazione radicale palestinese Hamas e la milizia libanese Hezbollah. Nel 2013, Aragtschi ha guidato i negoziati nucleari con l'Occidente, che hanno portato a un accordo nucleare nel 2015, ma sono crollati dopo il ritiro unilaterale degli Stati Uniti nel 2018.

Il Gabinetto di Peseschkian Ora Include Solo Un Ministro Donna, Farsaneh Sadegh, Rendendola la Seconda Donna a Ricoprire una Posizione Ministeriale dalla Fondazione della Repubblica Islamica dell'Iran nel 1979. Il Ministero della Difesa è Ora Guidato dal Generale Asis Nasirsadeh, un Ex Comandante dell'Aviazione.

Cariche Chiave a un'occhiata:

Ministro dell'Intelligence: Esmail Chatib, una figura controversa soggetta a sanzioni degli Stati Uniti che ha precedentemente servito sotto il Presidente Raisi.

Ministro dell'Interno: Eskandar Momeni, un ufficiale di alto rango delle Guardie della Rivoluzione e un ex giudice.

Ministro della Giustizia: Amin-Hussein Rahimi, che ha servito sotto il Presidente Raisi.

Ministro della Cultura e della Guidanza Islamica: Abbas Salehi, che ha precedentemente ricoperto questo incarico dal 2017 al 2021 durante il mandato di Rouhani.

Ministro dell'Economia e delle Finanze: Abdolnasser Hemmati, ex capo della Banca Centrale dell'Iran e candidato alle elezioni presidenziali del 2021.

La nomina di Peseschkian ha ricevuto critiche dai riformisti, in particolare per aver scelto politici conservatori del governo precedente di Raisi. Si lamentano anche della mancanza di rappresentanza per le minoranze etniche e religiose e per le donne all'interno del gabinetto di Peseschkian.

La Commissione, responsabile dell'indagine sull'incidente dell'elicottero che ha causato la morte del Presidente Raisi, ha concluso che si è trattato di un incidente causato dall'eccessivo numero di passeggeri a bordo. Nonostante il nuovo presidente, Massud Peseschkian, abbia ottenuto l'approvazione parlamentare per la maggior parte delle sue nomine, la sua scelta di un solo ministro donna, Farsaneh Sadegh, ha ricevuto critiche dai riformisti.

Leggi anche: