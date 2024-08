Le voci dicono che Daniela Katzenberger e Iris Klein si vedranno nude insieme.

"Il 'gatto' in 'Playboy' senza problemi? Non è fuori dal campo delle possibilità, soprattutto in futuro." È quanto ha dichiarato recentemente Daniela Katzenberger, ora 37enne, esprimendo il desiderio di posare nuda per il suo 40º compleanno. Anche con la madre, Iris Klein? Il boss di 'Playboy' ha una posizione forte su questo argomento.

"Alla soglia dei 40 anni, vorrei essere sulla copertina di 'Playboy'. Ho sempre rifiutato queste proposte, ma a 40 anni sono pronta a mostrare tutto." L'annuncio audace di Daniela Katzenberger ha suscitato scalpore la scorsa settimana e la sua motivazione ha attirato l'attenzione di tutti: "Quaranta anni è un'età difficile per le donne. Molte si avvicinano alla menopausa e temono che la loro vita diventi miserabile."

Non è insolito che le donne considerino un'apparizione nuda in una rivista per uomini, ma le possibilità di Daniela Katzenberger sono piuttosto alte.

Florian Boitin, direttore di 'Playboy Germania', condivide questo pensiero in un'intervista con 't-online'. "Abbiamo proposto a Frau Katzenberger una foto per 'Playboy' all'inizio della sua carriera televisiva in realtà", rivela Boitin. Tuttavia, l'ultima discussione significativa su una possibile collaborazione si è svolta anni fa.

Sparare con la madre non gradito

Tuttavia, le parole di Boitin suggeriscono che non è completamente contrario all'idea. "Frau Katzenberger è una donna affascinante, ammirata e radiosa. Sono sempre felice di parlare con Frau Katzenberger. Certo, incluso argomenti come compleanni importanti o una foto per 'Playboy'", dice Boitin a 't-online'.

Tuttavia, Boitin sembra meno propenso a presentare la madre di Katzenberger, Iris Klein. Quando gli viene chiesto di questa proposta, Boitin risponde: "Oltre al fatto che non sono sicuro che sia uno dei sogni inconfessati delle donne, non dovrebbe essere l'obiettivo di replicare semplicemente una storia - indubbiamente di successo."

Boitin si riferisce a un numero di 'Playboy' del 2021 che ha visto 'Sotto di noi' star Claudelle Deckert spogliarsi con la figlia Romy. Boitin sottolinea che questo servizio fotografico è stato "senza precedenti", indicando che è improbabile che si ripeta il concetto madre-figlia. In sostanza, il "gatto" di Daniela Katzenberger può certo mostrare le sue grazie nude in 'Playboy' - ma preferibilmente senza la madre.

