Diversi Elettorali Regionali - Le vittorie elettorali portano a affermazioni assertive del governo federale da parte dei leader dell'AfD

I leader dell'AfD, Alice Weidel e Tino Chrupalla, stanno avanzando la loro richiesta di coinvolgimento nel governo dopo le elezioni statali in Turingia e Sassonia. "Ovviamente, abbiamo il diritto di far parte del governo", ha dichiarato Weidel durante il "Morning Magazine" di ZDF. Gli elettori di entrambi gli stati hanno chiaramente scelto una coalizione di centro-destra e hanno accolto la partecipazione dell'AfD.

In Turingia, l'AfD, considerata dall'Ufficio per la Protezione della Costituzione dello stato fermamente di estrema destra, ha ottenuto il 32,8% nei primi risultati. In Sassonia, dove l'AfD condivide lo stesso marchio estremista, il partito si è classificato al secondo posto con il 30,6%, subito dietro alla CDU. Tuttavia, un posto nel governo sembra improbabile, poiché nessuno degli altri partiti di entrambi gli stati è incline a formare una coalizione con l'AfD.

Weidel non è ottimista sulla possibilità di mantenere il divieto, affermando: "Vedremo come si comporterà la CDU a lungo termine". Il leader dell'AfD Chrupalla ha invitato la CDU della Sassonia, guidata dal Presidente del Ministero Michael Kretschmer, a collaborare. "Con chi vuole adempiere alle sue promesse elettorali? Mi sembra più fattibile con noi, credo, piuttosto che con l'SPD o i Verdi", ha commentato su Deutschlandfunk.

