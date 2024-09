- Le vittorie democratiche dovrebbero suscitare riflessione tra i membri del Partito Verde

Le elezioni statali in Sassonia e Turingia hanno lasciato "tutti gli individui democratici, indipendentemente dal loro genere", secondo i capi di stato dei Verdi in Meclemburgo-Pomerania Anteriore, pensierosi. Secondo la presidente Katharina Horn, "I risultati di questa sera sono un richiamo democratico per questo paese."

Per la prima volta nella storia della Repubblica Federale, il partito estremista di destra, anti-democratico guidato da Höcke e dall'AFD, è emerso come la forza più potente in un parlamento statale, come ha sottolineato Horn. E in Sassonia, i sostenitori della democrazia e i sostenitori di Putin sono riusciti a ottenere significativi guadagni. Le preoccupazioni di Horn sono principalmente rivolte alle prestazioni dei Verdi in Turingia.

"Le persone che hanno lottato instancabilmente fino alla fine, e non è solo scoraggiante per loro, ma anche per la Turingia, che sembra che i loro sforzi siano stati vani - che il parlamento statale probabilmente mancherà di rappresentanza per la protezione del clima e dell'ambiente, la democrazia e l'economia orientata al futuro", si è lamentata Horn. Tuttavia, le politiche verdi devono continuare ad avere un ruolo nella futura scena politica della Turingia.

I Verdi hanno superato la soglia del cinque percento in Sassonia

Il portavoce capo Ole Krüger ha commentato le prestazioni del suo partito in Sassonia, dicendo: "Consideriamo il superamento della soglia del cinque percento in Sassonia come un mandato per continuare il nostro approccio pragmatico e il dialogo costruttivo con i cittadini, nonché per sviluppare soluzioni pratiche per i problemi urgenti del nostro tempo."

Krüger ora esorta un dialogo aperto tra i democratici per stabilire un governo stabile. È anche chiaro per i Verdi che intendono formare un governo dal centro dei partiti democratici.

