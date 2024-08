Le vittime di aggressioni sessuali e molestie nella Guardia Costiera chiedono cambiamenti importanti dopo il nuovo rapporto del comitato del Senato.

Dopo mesi di indagini in entrambi i rami del governo, il sottocomitato per le indagini del Comitato per la sicurezza interna del Senato ha pubblicato mercoledì un rapporto di 48 pagine del personale della maggioranza, che dettaglia decenni di abusi e coperture. È il primo a essere pubblicato in una serie di indagini governative in corso, scatenate dal reportage di CNN su un'indagine segreta della Guardia Costiera sugli abusi sessuali nella sua prestigiosa Accademia della Guardia Costiera. quell'indagine, denominata Operazione Ancora Inquinata, è stata tenuta segreta al pubblico e persino al Congresso nonostante avesse confermato decine di aggressioni passate.

Meghan Lori Klement, un'ex marinaia, ha detto al comitato giovedì che si è sentita come in un "incubo" dopo essere stata molestata e aggredita per mesi da un ex capo anziano in pensione che era stato assunto alla sua base.

Klement ha notato che è stata tirata da parte e invitata a "pensare alla vita e alla carriera" del responsabile. "Ero una ragazza giovane e avevo molta paura. Quando mi ha detto quelle parole, ho perso ogni speranza, mi sono sentita umiliata e imbarazzata. Mi sono sentita completamente screditata e questo mi è rimasto addosso per 11 anni."

Ha detto che un punto di svolta è stato quando qualcuno con un grado più alto ha finalmente deciso di sostenerla. "Quando ho capito di avere qualcuno che aveva un certo grado e posizione alle mie spalle, è allora che sono diventata veramente coraggiosa", ha detto Klement. "C'è molto potere in questo."

Klement ha anche detto di non aver mai avuto accesso ai documenti relativi al suo caso, né durante il servizio attivo né dopo. "Vedremo se li riavrò mai", ha detto.

Julian Bell, un capo warrant officer 4, ha detto di non aver ricevuto "assolutamente nulla" riguardo al suo caso e che le sue richieste attraverso il Freedom of Information Act sono state rifiutate.

Crystal Van Den Heuvel, un ufficiale di prima classe della marina, ha raccontato di come un uomo con cui lavorava le avesse detto di aver pensato più volte di rubarle le mutande e di come, mentre era in macchina con lui, avesse provato a raggiungere la sua borsa dicendo che voleva annusarle. Van Den Heuvel ha detto che l'uomo non si è fermato finché non ha minacciato di lasciarlo sul ciglio della strada e farlo raccogliere dalla moglie.

Durante l'udienza, Van Den Heuvel ha proposto che il comando non debba valutare le vittime per un anno dopo che hanno denunciato l'aggressione, per evitare ritorsioni. Invece, Van Den Heuvel ha detto che le vittime hanno bisogno di un'agenzia esterna che valuti i loro casi "per evitare conflitti di interessi" all'interno del comando. Diversi altri testimoni hanno concordato, notando che gli ufficiali comandanti spesso sono amici tra di loro e hanno frequentato insieme l'Accademia della Guardia Costiera.

Shawna Christine Ward, un'ex capo warrant officer 4, è stata una dei testimoni che ha detto che dovrebbe esserci una terza parte per valutare le dichiarazioni delle vittime e le indagini.

"È la stessa storia, e la Guardia Costiera dice solo 'Va bene così'. Sono stanca delle parole", ha detto Ward. "Sono stanca della parola 'impegno'. Non c'è impegno. Le parole non bastano per risolvere il problema. Bisogna prendere delle azioni per farlo."

In chiusura, Ward ha detto al comitato: "Amo la Guardia Costiera. La amo ancora. Ma c'è una parte della Guardia Costiera che è completamente rotta."

Il rapporto del Comitato per la sicurezza interna del Senato ha evidenziato il ruolo della politica negli abusi e nelle coperture all'interno della Guardia Costiera, poiché l'indagine Operazione Ancora Inquinata è stata tenuta segreta nonostante avesse confermato numerosi abusi. Le indagini governative in corso sugli abusi sessuali all'Accademia della Guardia Costiera sono state scatenate dal reportage di CNN, evidenziando l'influenza dei media nella politica e nella consapevolezza pubblica.

