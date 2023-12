Le visite al Pronto Soccorso per asma negli Stati Uniti sono state del 17% più alte del previsto durante gli incendi canadesi, secondo un nuovo studio dei CDC

Secondo un nuovo studio pubblicato giovedì dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, le visite al pronto soccorso per l'asma negli Stati Uniti sono state più alte del 17% rispetto al previsto in concomitanza con il fumo degli incendi boschivi.

Da aprile ad agosto, il fumo proveniente dagli incendi in Canada ha colpito la maggior parte delle regioni limitrofe degli Stati Uniti. In quel periodo, milioni di persone negli Stati Uniti sono state sottoposte ad allerta per la qualità dell'aria a causa del fumo che ha attraversato il Midwest e la costa orientale.

I ricercatori dello studio, provenienti dai CDC e da altre istituzioni statunitensi, hanno analizzato i dati del National Syndromic Surveillance Program sul numero e sulle percentuali di visite al pronto soccorso per asma che si sono verificate negli Stati Uniti nei giorni in cui il fumo degli incendi boschivi era presente rispetto a quelli in cui non lo era, nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 4 agosto.

I giorni di fumo da incendi boschivi sono stati quelli in cui le concentrazioni di particolato - un mix di particelle solide e goccioline liquide che si trovano nell'aria e che hanno generalmente un diametro di 2,5 micrometri o inferiore - hanno fatto scattare un Indice di qualità dell'aria pari o superiore a 101, il che significa che la qualità dell'aria è stata considerata "insalubre" per le persone sensibili. L'indice di qualità dell'aria è l'indice dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti che riporta la qualità dell'aria.

I ricercatori hanno scoperto che gli accessi al pronto soccorso per asma sono stati del 17% più alti del previsto durante i 19 giorni in cui si è verificato il fumo degli incendi negli Stati Uniti.

Analizzando i dati nelle varie regioni del Paese, i ricercatori hanno scoperto che la regione che comprende Delaware, District of Columbia, Maryland, Pennsylvania, Virginia e West Virginia ha sperimentato cinque giorni di fumo da incendi boschivi, il numero totale più alto per ogni regione.

Il New Jersey e New York, così come alcune parti del Midwest - Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio e Wisconsin - hanno registrato un totale di quattro giorni di fumo da incendi.

I ricercatori hanno rilevato che il New Jersey e New York hanno registrato l'aumento maggiore di visite al pronto soccorso per asma.

"I cambiamenti nelle visite al pronto soccorso per asma durante e dopo i periodi di fumo da incendi boschivi possono essere utilizzati da comunicatori di salute pubblica, medici, politici e cittadini per monitorare e ridurre l'esposizione al fumo da incendi boschivi per le persone affette da asma", hanno scritto i ricercatori.

Dal 1° al 14 giugno, a New York sono state identificate 1.310 visite al pronto soccorso associate all'asma, secondo un documento separato, anch'esso pubblicato giovedì dai CDC.

In tale documento, i ricercatori del Dipartimento della Salute dello Stato di New York e del CDC hanno rilevato che, rispetto al numero medio di visite al pronto soccorso nel periodo 1-5 giugno, le visite al pronto soccorso associate all'asma il 7 giugno sono aumentate dell'81,9% in tutto lo Stato.

"I bambini e le persone di colore o afroamericane non ispaniche sperimentano in modo sproporzionato esacerbazioni dell'asma che richiedono cure d'emergenza; gli eventi meteorologici estremi potrebbero aggravare queste disuguaglianze sanitarie", scrivono i ricercatori nel loro documento. "È essenziale che le risposte di salute pubblica diano priorità a strategie che raggiungano queste popolazioni e promuovano l'equità sanitaria".

Negli ultimi mesi, gli incendi in Canada e alle Hawaii hanno avuto un impatto significativo sulla salute.

All'inizio di questo mese, il segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti, Xavier Becerra, ha dichiarato un'emergenza sanitaria per lo Stato delle Hawaii per affrontare l'impatto sulla salute degli incendi.

La scarsa qualità dell'aria, come quella associata agli incendi, "causa problemi alle persone che soffrono di asma o di allergie quasi immediatamente se si trovano all'aperto per un certo periodo di tempo", ha dichiarato a giugno la dottoressa Aida Capo, pneumologa dell'Hackensack Meridian Palisades Medical Center nel New Jersey.

"Quest'aria è particolarmente pericolosa per i bambini, gli anziani e le donne in gravidanza. È quindi consigliabile che non trascorrano tempo all'aperto", ha detto.

Per le persone che soffrono di asma, allergie o problemi cardiaci e che potrebbero dover uscire all'aperto, "una delle raccomandazioni per le persone che soffrono di asma è di usare il loro inalatore di soccorso 15 minuti prima di uscire all'aperto con questo tipo di aria", ha detto Capo. "Se avete qualsiasi tipo di malattia - che sia asma, allergia o cardiovascolare - e siete in cura e avete un medico e se usate i vostri farmaci, potete diminuire il rischio di peggiorare la malattia in questo tipo di qualità dell'aria".

Jen Christensen della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com