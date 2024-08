- Le viene conferito un dottorato onorario

Jamie Lee Curtis (65 anni) è ora Dottor Jamie Lee Curtis: L'American Film Institute ha conferito alla attrice statunitense un dottorato onorario. Durante l'evento dell'10 agosto al TCL Chinese Theatre di Hollywood, Curtis è stata anche la relatrice principale.

"Sono un underachiever"

"Non dovrei essere qui se si guarda il mio curriculum", ha detto la 65enne nel suo discorso, secondo "Variety". "Sono un underachiever a cui è stato appena conferito questo incredibile onore". Una modesta autovalutazione, considerato che Curtis, vincitrice del suo primo Oscar nel 2023 per "Everything Everywhere All at Once" e insignita di numerosi altri premi, è una delle attrici più famose di Hollywood. La sua filmografia include la serie "Halloween", "Freaky Friday" (2003), "Knives Out" (2019) o "A Fish Called Wanda" (1988).

Curtis ha continuato: "Sono l'incarnazione dell'underachiever che ce l'ha fatta per voi laureati. Sono un'artista, posso dirlo oggi. Non potevo dirlo quando avevo 19 anni e non sapevo cosa volevo fare". È diventata attrice per caso, e anche i suoi genitori sono entrati nel mondo dell'arte per caso. Ha consigliato ai laureati di "rimanere aperti, liberi, impegnati e assolutamente entusiasti. Non diventate compiacenti. Non pensate di meritare più di quanto otteniate. Lottate per esso, lavorate per esso. Salvate l'universo, per favore. Dio vi benedica a tutti, grazie".

"Questo dottorato onorario in studi cinematografici è oltre ciò che avrei mai potuto aspettarmi, considerando la mia autoproclamata posizione di 'underachiever' nella mia carriera""Essere insigniti di un dottorato onorario oggi testimonia il fatto che a volte il successo nell'arte e nel cinema arriva a coloro che rimangono aperti, umili e appassionati, proprio come me."

Leggi anche: