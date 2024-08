Le versioni Pixel 9 e 9 Pro XL stanno dimostrando un buon inizio.

I nuovi smartphone Pixel 9 sfoggiano un hardware robusto e intriganti nuove funzionalità AI. Anche se Google li ha lanciati frettolosamente prima del lancio degli iPhone, non tutti gli aspetti sono stati completamente testati a causa del loro debutto anticipato. Tuttavia, le funzionalità già operative sono piuttosto impressionanti.

Per avere un vantaggio su Apple, Google ha presentato i suoi nuovi smartphone prima del solito, in agosto di quest'anno invece che in ottobre. Tuttavia, funzionano su Android 14 invece di 15 poiché il programma di sviluppo del software è rimasto invariato. Alcune capacità AI sono ancora in fase di sviluppo o non sono ancora disponibili in Germania. Nonostante ciò, il Pixel 9 e il Pixel 9 Pro XL hanno fatto un'ottima impressione nei test pratici, suggerendo il loro vero potenziale.

Design Efficace

Il design rivisto dei dispositivi è stato un successo. Adottando un telaio più angolare, si adattano comodamente in mano e il nuovo modulo della fotocamera a forma di pillola sulla schiena ha un aspetto accattivante. Tuttavia, la sua sporgenza potrebbe essere fastidiosa per l'orlo della tua tasca.

Google ha introdotto per la prima volta una versione Mini, che ntv.de non ha ancora testato. Tuttavia, si concentra principalmente sulla durata della batteria, poiché il Pixel 9 Pro e il 9 Pro XL differiscono solo per la capacità della batteria.

Schermo Più Grande

Il Pixel 9 misura leggermente più grande del suo predecessore a causa dell'aumento della dimensione dello schermo da 6,2 a 6,3 pollici. Tuttavia, rimane uno dei smartphone più compatti disponibili. Con 198 grammi, non è leggero.

Lo schermo OLED ha una risoluzione elevata di 422 pixel per pollice (ppi) e può diventare significativamente più luminoso del pannello del predecessore quando necessario. Mantiene i tassi di refresh precedenti di 60 a 120 Hertz (Hz), offrendo un'ottima contrasto e colori.

Aggiornamento Significativo della Fotocamera per il Pixel 9

Un miglioramento notevole è che il Pixel standard ora presenta la stessa fotocamera principale dei Pro, insieme alla loro fotocamera ultra-grandangolare da 48 megapixel (MP). Questo aggiornamento consente al 9 di catturare scatti macro, che appaiono impressionanti. La fotocamera frontale da 10,5 MP ora include l'autofocus invece del fissaggio.

Il Pixel 9 Pro XL è solo leggermente più grande e pesante del suo predecessore, con un peso di 221 grammi. A parte questo, non sono state apportate modifiche significative, con la capacità della batteria quasi invariata.

Qualità Costante delle Foto e dei Video

Le foto e i video mantengono la loro alta qualità dal predecessore, che il Pixel standard può ora raggiungere utilizzando le fotocamere principali e ultra-grandangolari. I due modelli Pro beneficiano della fotocamera teleobiettivo da 48 MP con zoom ottico cinque volte, che funziona eccezionalmente bene.

I nuovi dispositivi si distinguono dai loro predecessori grazie al nuovo chip Tensor G4 di Google, che consente modelli AI più capaci. Anche se il Pixel 9 e il Pixel 9 Pro XL non hanno ancora mostrato tutte le funzionalità offerte al loro lancio, le loro nuove tecniche della fotocamera si sono già dimostrate impressionanti e divertenti nei test pratici.

Nessun Fotografo Necessario per le Foto di Gruppo

La caratteristica principale è "Aggiungimi". Non hai più bisogno dell'aiuto degli altri per le foto di gruppo, poiché puoi ora scattare una foto, passare il tuo telefono a qualcun altro e posizionarti. La persona che scatta la seconda foto riceverà suggerimenti visivi sul display per incastrarti perfettamente. Il Pixel 9 produce quindi una foto di gruppo eccezionale. Questa funzionalità ha funzionato così bene durante i test che era quasi indistinguibile da un'edit.

Il laboratorio di intelligenza artificiale di Google ha introdotto la capacità di generare un nuovo taglio dell'immagine. Questo include anche aree non fotografate ma catturate dai pixel della fotocamera.

Ora è facile includere i "piedi tagliati" nella foto o convertire un paesaggio in un ritratto. Questa funzionalità ha funzionato bene anche durante i test. E, come prima, puoi ancora muovere, eliminare o ridimensionare gli elementi.

Promemoria per Principianti

È ora possibile guidare il processo di editing delle immagini AI selezionando un oggetto o un'area della foto e specificando i cambiamenti desiderati. Questo non dovrebbe essere troppo complesso; ad esempio, Gemini può sostituire un telecomando con una regola di legno.

Riguardo a Gemini, il concorrente di ChatGPT di Google sostituisce l'assistente digitale esistente. Tuttavia, l'IA è ancora in fase di sviluppo, quindi l'assistente digitale tradizionale si fa carico di alcuni compiti. Molte funzionalità richiedono anche un abbonamento a Gemini Live, che i proprietari del Pixel 9 possono provare gratuitamente per un anno, consentendo loro di interagire naturalmente con l'assistente, come ChatGPT.

Gli Screenshot Diventano Più Pratici

Alcune funzionalità AI utili sono gratuite ma disponibili solo in inglese. Questo include la nuova app Google Screenshots, che organizza e raccoglie gli screenshot salvati per contenuto e crea raccolte. Questa funzionalità si è dimostrata efficace durante i test, in particolare per gli screenshot con testo visibile.

Per far leggere ad alta voce il testo su uno screenshot, non è necessario l'app. Invece, puoi accedere a questa funzionalità all'interno della galleria delle foto premendo a lungo il pulsante di alimentazione per chiamare Gemini e chiedere all'assistente AI il contenuto del testo. Può anche tradurlo in un'altra lingua. Che comodo!

Gemini sempre a Portata di Mano

Puoi praticamente chiamare Gemini in qualsiasi momento per ottenere informazioni sul contenuto dello schermo, anche durante la riproduzione di un video di YouTube. Durante i test, ntv.de ha potuto rapidamente visualizzare una lista di ricette per una lezione di cucina in questo modo.

Il 9 Pixel viene fornito con una nuova app meteo che ha un bell'aspetto, è personalizzabile e mostra informazioni estese. Offre anche un resoconto meteorologico generato da KI con una panoramica quotidiana. Tuttavia, il vantaggio aggiuntivo rispetto ai normali riassunti è limitato.

Sfortunatamente, al momento non c'è un'app nuova alternativa disponibile sul Google Play Store tedesco che sia simile a Pixel Studio. Questa app consente agli utenti di produrre visivi utilizzando gli input di testo (promemoria). A causa della sua complessità, Gemini richiede l'aiuto di un modello basato su cloud per funzionare. Google non ha ancora rivelato quando Pixel Studio sarà disponibile in Germania.

Anche se non tutte le capacità dell'IA sono ancora disponibili, Google fa un'impressione notevole con la serie Pixel 9 di dispositivi. Le funzionalità esistenti sono impressionanti e forniscono un'indicazione di ciò che verrà. Sarà interessante vedere come Apple risponderà con i suoi nuovi iPhone tra poche settimane, che arrivano anche con capacità dell'IA limitate.

L'hardware del Pixel 9 e 9 Pro XL è robusto, anche se non offre molto di innovativo rispetto ai suoi predecessori. Gli individui che non hanno bisogno di una fotocamera teleobiettivo possono risparmiare denaro con il Pixel 9, in vendita a 900 euro. Grazie all'aggiornamento della fotocamera grandangolare ultra, esso quasi eguaglia le capacità del Pixel 9 Pro, che costa 200 euro in più. L'XL da almeno 1200 euro rimane la scelta migliore per coloro che cercano un display ampio.

Gli 8 sono anche degni di considerazione. Anche se non riceveranno tutte le nuove funzionalità dell'IA, ne riceveranno la maggior parte. Inoltre, Google garantisce sette anni di aggiornamenti Android, assicurando che i dispositivi rimarranno contemporanei per un lungo periodo.

I nuovi tratti della serie Pixel 9, anche se non ancora completamente testati a causa del loro rilascio anticipato, possono offrire un vantaggio competitivo rispetto ad altri dispositivi sul mercato. Questo è dove entrano in gioco altri modelli e funzionalità dell'IA, che sono ancora in fase di sviluppo o non disponibili in determinate regioni.

Despite some features being exclusive to certain regions or requiring subscription, the Pixel 9 series offers impressive AI capabilities, such as the "Add Me" feature for group photos, the new Google Screenshots app, and the ability to summon Gemini for information during YouTube video playback. These features, when fully available and refined, could potentially differentiate the Pixel 9 series from its competitors.

Leggi anche: