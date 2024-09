Le vendite di automobili diminuiscono significativamente di circa il 30%

Il mercato più recente dei veicoli a motore sta vivendo un calo, specialmente nel campo dei veicoli elettrici, che stanno subendo consistenti perdite rispetto all'anno precedente. Un esperto suggerisce diverse ragioni per le circostanze sfidanti, tra cui alcuni fattori esterni che influenzano l'equilibrio.

La registrazione di nuovi veicoli in Germania ha subito un significativo calo a agosto, secondo quanto riportato dall'Autorità federale dei trasporti motoristici (KBA), con un calo del 27,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo calo è principalmente attribuito al declino dell'interesse per i veicoli elettrici, ma non è solo il mercato elettrico a soffrire - anche gli altri tipi di trazione hanno subito significativi cali.

Secondo la KBA, solo il 69% dei veicoli elettrici sono stati registrati ad agosto rispetto ad agosto dell'anno precedente. Il calo è stato del 24,4% per le auto diesel e del 7,4% per le auto a benzina.

La fiducia dei consumatori in Germania è bassa

Constantin Gall della società di consulenza EY attribuisce il recente calo del mercato tedesco delle auto nuove a fattori temporanei piuttosto che a un'inversione di tendenza negativa, ma sottolinea che l'atmosfera rimane tesa. Il divario rispetto ai livelli pre-crisi è ancora sostanziale e i numeri attuali sono lontani da una ripresa sostenibile. Nel primo otto mesi dell'anno, sono state vendute circa 590.000 auto nuove in meno in Germania rispetto allo stesso periodo prima della pandemia di coronavirus.

Gall elenca diverse ragioni per la persistente debolezza delle vendite in Germania: "L'economia tedesca non sta riprendendo slancio e la fiducia dei consumatori e l'atteggiamento degli investimenti tra le persone e le imprese sono disastrosi", ha detto. "Le tensioni geopolitiche e i conflitti armati stanno influenzando l'umore generale. Non c'è alcun segno di un punto di svolta positivo".

Gli incentivi per i veicoli elettrici distorcono i numeri

Il basso numero di registrazioni di veicoli elettrici porta EY a sottolineare che sono stati registrati più veicoli elettrici ad agosto 2024 di quanto ci si sarebbe aspettati normalmente. Questo picco delle registrazioni era dovuto agli acquisti dell'ultimo minuto da parte di clienti commerciali, che hanno affrettato a sfruttare il sussidio aziendale prima che scadesse il 1° settembre 2024. Secondo la KBA, il 13,7% dei nuovi veicoli registrati ad agosto 2025 erano veicoli elettrici puri - EY lo descrive come la "nuova normalità". Dal gennaio all'agosto 2024, la quota di veicoli elettrici in tutte le nuove registrazioni era del 18,6%.

La produzione di auto in Germania ha registrato un aumento ad agosto rispetto all'anno precedente, con 313.700 automobili prodotte - un aumento del 24% rispetto ad agosto 2024. Tuttavia, la produzione complessiva rimane inferiore ai livelli pre-pandemici, con circa 2,7 milioni di automobili prodotte in Germania tra gennaio e agosto - il 2% in meno rispetto all'anno precedente. "Rispetto al 2019, la produzione è ancora inferiore del 14% dopo otto mesi nell'anno in corso", ha notato l'VDA.

