- Le vendite della Rheinmetall aumentano di un terzo

Rheinmetall, il più grande conglomerato difensivo della Germania, continua la sua rapida crescita. Nel primo semestre dell'anno, il fatturato è aumentato del 33% a circa €3,8 miliardi, come annunciato a Düsseldorf. Il risultato operativo è quasi raddoppiato a €404 milioni. Rheinmetall attribuisce questo aumento di profitto principalmente all'acquisizione della società spagnola di munizioni Expal. La società ha sede a Düsseldorf, con la sua maggiore fabbrica situata a Unterlüß, Bassa Sassonia.

L'outlook economico di Rheinmetall è molto positivo, con gli ordini completi. Il volume di "nomination" - ordini e nuovi accordi quadro - è aumentato a €15,4 miliardi, più che raddoppiato. Gli accordi con i clienti civili sono inclusi in questa cifra. Sebbene sia principalmente nota per la produzione di armi, Rheinmetall ha anche una forte presenza come fornitore automotive.

"La nostra crescita non è mai stata così forte", dice il CEO Armin Papperger. La direzione si aspetta aumenti annuali del fatturato di circa €2 miliardi nei prossimi anni. "Questo sviluppo straordinario è possibile solo perché abbiamo investito presto e abbiamo seguito un piano strategico dal 2014 - l'anno dell'invasione della Crimea", dice il manager. La società ha notevolmente espanso le sue capacità, effettuato acquisizioni strategiche e costruito nuove fabbriche.

