Le vendite della contraccezione d'emergenza potrebbero aumentare dopo Capodanno, secondo uno studio

I raduni di Capodanno sono stati associati a un aumento dell'attività sessuale e delle aggressioni sessuali, nonché a una diminuzione dell'accesso e dell'uso di contraccettivi durante i rapporti sessuali, per cui gli autori dello studio pubblicato mercoledì sulla rivista The BMJ hanno indagato se la festività rappresentasse un periodo di maggior rischio di rapporti vaginali non protetti e di vendite di contraccettivi d'emergenza.

Gli autori e un esperto esterno con cui la CNN ha parlato hanno osservato che quest'anno, tuttavia, il picco di vendite registrato negli anni precedenti potrebbe essere influenzato dall'annullamento della sentenza Roe v. Wade del 2022, che aveva protetto il diritto di abortire. La storica decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti ha portato sia a un aumento della domanda di contraccezione d'emergenza, sia a preoccupazioni da parte dei rivenditori e di una parte del pubblico per le responsabilità legali dovute alla disinformazione sulla funzione della contraccezione d'emergenza, il che potrebbe significare che gli Stati possono variare nella domanda e nell'accesso ai consumatori.

I ricercatori hanno esaminato i dati di marketing nazionali sulle vendite settimanali - in drogherie, farmacie, dollar store e altro - di un contraccettivo d'emergenza da banco chiamato levonorgestrel tra il 2016 e il 2022.

Dopo la festa federale di Capodanno, le vendite del prodotto sono aumentate di 0,63 unità per 1.000 donne dopo la festa, ha rilevato il team.

"Questo aumento delle vendite corrisponde a un incremento di quasi 41.000 unità aggiuntive vendute negli Stati Uniti nella settimana successiva al Capodanno 2022 rispetto a questa stessa settimana se ipoteticamente non avesse seguito la festività del Capodanno", hanno scritto gli autori.

Anche San Valentino e il Giorno dell'Indipendenza, che condividono alcuni aspetti legati al rischio di Capodanno - come una maggiore probabilità di attività sessuale e di consumo di alcol o droghe - sono stati associati a un aumento delle vendite, ma in misura minore. L'aumento dopo San Valentino, ad esempio, è stato circa la metà di quello registrato dopo la festa di Capodanno.

"Non è sorprendente che durante le festività, soprattutto quelle di Capodanno, ci sia un aumento", ha dichiarato il dottor Dima Qato, professore associato di farmacia clinica presso la University of Southern California, che non ha partecipato allo studio. "Penso che questo metta in evidenza la necessità di rendere accessibile la contraccezione d'emergenza in alcuni periodi dell'anno, che si tratti di feste nazionali o meno".

Il levonorgestrel - disponibile sotto forma di pillola o di dispositivo intrauterino - agisce impedendo alle ovaie di rilasciare un ovulo o impedendo a un ovulo rilasciato di essere fecondato dagli spermatozoi.

Il contraccettivo è più efficace entro 72 ore dal rapporto sessuale, ha dichiarato il dottor Michael Belmonte, ginecologo e Darney-Landy Fellow presso l'American College of Obstetricians and Gynecologists, che non ha partecipato allo studio.

Ecco cosa gli esperti pensano che si debba sapere e come essere al sicuro, non solo in questo periodo festivo, ma sempre.

Come comportarsi in sicurezza durante le festività natalizie

La contraccezione d'emergenza è sicura da usare, ma essere preparati in anticipo - usando preservativi o assumendo già un anticoncezionale - è generalmente la cosa migliore, soprattutto perché l'aumento del rischio di gravidanza indesiderata non è l'unico fattore da considerare quando si fa sesso non protetto.

C'è anche un rischio maggiore di contrarre un'infezione sessualmente trasmissibile, ha detto Belmonte.

"È anche importante riconoscere che l'attività sessuale non è sempre pianificata, quindi quando l'umore si fa sentire, è fondamentale essere preparati", ha detto Belmonte.

Quando ci si prepara per una serata fuori o per una vacanza, prendere precauzioni in anticipo dovrebbe far parte della routine, ma la contraccezione d'emergenza ha ancora un ruolo, ha detto Qato, a causa delle probabilità che i preservativi si rompano, che si verifichino aggressioni sessuali o che ci si dimentichi di prendere gli anticoncezionali.

È importante avere a portata di mano la contraccezione d'emergenza e i preservativi - e, se si assumono contraccettivi su prescrizione, riempirli prima delle vacanze - in modo da non avere un vuoto nella contraccezione.

"Sappiate che non tutte le farmacie tengono in stock la contraccezione d'emergenza, quindi aspettare fino a quando non ne avrete bisogno potrebbe ritardare l'assunzione della pillola, rendendola potenzialmente meno efficace", ha detto Belmonte. "E se si subisce una violenza sessuale, rivolgersi a un medico il prima possibile può aiutare a ridurre il rischio di trasmissione di MST e di gravidanza".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com